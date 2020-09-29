Ekonomi dünyasında nefesler tutuldu: Bakan Albayrak Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonominin yeni yol haritasını açıkladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

2021-2022-2023 yıllarını kapsayan yeni ekonomi programı lansmanına hoş geldiniz. İlkini Eylül 2018'de açıklamıştık. Eski ismiyle her yıl eylülde orta vadeli program adıyla açıklanan programımızı yeni ekonomi konsepti içinde her yılın eylül ayında açıklamıştık. Yurt dışı kaynaklı finansal ve makro ekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele ediyordu ülkemiz. Dengelenme süreci olarak ilk yılını ilan etmiştik. Kararlı politikalarla Türkiye muazzam bir başarı elde etti.

#CANLI Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Lansman Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/ve9lBmQ4lM — Yeni Şafak (@yenisafak) September 29, 2020

Ağustos 2018'de 7.20'lere yükselen dolar kurunu 2019 yıl sonunda 5.95'lere indirdik. Cari işlemler açığını cari fazlaya çevirdik. Yüzde 6,4'lük büyüme oranını yakaladık. Covid 19'la dünya ekonomileri yeni sınamayla karşı karşıya kaldı. Ekonomik faaliyet çok sert yavaşladı. Kimi ülkeler ekonomilerini kapattı. İşsizlik tüm dünyada arttı.



Türkiye gibi gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti. Özellikle altın ithalatında hızlı artış ve turizmdeki sert düşüşle geçici bir bozulma ortaya çıktı. Salgın etkisiyle ortaya çıkan durumla nasıl mücadele edeceğimizi ve yeni ekonomi yaklaşımımızı ortaya koyacak. Enflasyon oranımızdaki trend yerini yatay bir seyre bıraktı. Altın ithalatındaki hızlı artış ve turizmdeki düşüş nedeniyle cari işlemlerde geçici de olsa bozulma ortaya çıktı. Bu program salgın sonrası yeni normale nasıl uyum sağlayacağımızı ortaya koyacak.

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DHA Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Yeni Ekonomi Programı 2021-2023 Tanıtım Toplantısı'na iştirak etti.

SALGIN SÜRECİNDE 494 MİLYAR TL'LİK DESTEK

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal genişleme adımları atıldı. Salgın sürecindeki destek paketlerinin toplamı 494 milyar TL ile milli gelirin yüzde 10'una ulaştı. 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar TL destek verdik.

"BİRÇOK GELİŞEN ÜLKEDEN POZİTİF AYRIŞTIK"

Bu yılın temmuz ayında hızlı bir normalleşme sürecine girdik. Türkiye olarak birçok gelişen ülkeden pozitif ayrıştık. Tüm göstergeler 'V' tipi toparlanmaya işaret ediyor. Turizm ve hizmetlerde toparlanma istenen düzeyde değil.

"TEMAMIZ YENİ DENGELENME, YENİ NORMAL, YENİ EKONOMİ"

Temamız yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi. Salgın sürecinde alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacak. Normalleşme adımları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı reformlara öncelik vereceğiz.

2020 yılına güçlü büyüme performansıyla başlamıştık. Büyüme hedeflerine ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama yoğunlaşacağız.

İŞTE YENİ YOL HARİTASI

BÜYÜME

2020 büyüme tahmini yüzde 0,3 (Önceki yüzde 5)

2021 büyüme tahmini yüzde 5,8 (Önceki yüzde 5)

2022 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

2023 büyüme tahmini yüzde 5 (Önceki yüzde 5)

İŞSİZLİK

2020 işsizlik tahmini yüzde 13.8

2021 tahmini yüzde 12,9

2022 tahmini yüzde 11,8

2023 tahmini yüzde 10,9

ENFLASYON

2020 sonu TÜFE tahmini yüzde 10,5 (Önceki yüzde 8,5)

2021 tahmini yüzde 8 (Önceki yüzde 6)

2022 tahmini yüzde 6 (Önceki yüzde 4,9)

2023 tahmini yüzde 4,9

CARİ DENGE

2020 cari denge/GSYH tahmini yüzde -3,5 (Önceki yüzde -1,2)

2021 tahmini yüzde -1,9 (Önceki yüzde 0,8)

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2022 tahmini yüzde -0,7 (Önceki yüzde 0)

2023 tahmini yüzde 0,1

BÜTÇE DENGESİ

2020 bütçe dengesi/GSYH tahmini yüzde -4,9 (Önceki yüzde -2,9)

2021 tahmini yüzde -4,3 (Önceki yüzde -2,9)

2022 tahmini yüzde -3,9 (Önceki yüzde -2,6)

2023 tahmini yüzde -3,5

GSYH BÜYÜKLÜĞÜ

2020 tahmini 702 milyar dolar

2021 tahmini 735 miyar dolar

2022 tahmini 801 milyar dolar

2023 tahmini 875 milyar dolar

EKONOMİ Yeni Ekonomi Programı açıklandı: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belirlendi