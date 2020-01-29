Ekonomi güven endeksi yükseldi

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesine 8 milyon lira kaynak aktardı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için 8 milyon lira kaynak aktardığını bildirdi.