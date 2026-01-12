Ekonomi haberciliği hızla çeşitleniyor

İş dünyasının yoğun katılım gösterdiği Sabancı Center'daki etkinliğe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş başta olmak üzere çok sayıda tanıdık isim katıldı.

TEHDİTLERE KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ

Etkinlikte konuşan İSO Başkanı Bahçıvan dijital medya, televizyon ve sosyal mecralarda ekonomi haberciliğinin hızla çeşitlendiğini anlatarak, bu dönüşümün arkasında kuşaklar arası bilgi birikimini teknolojiyle buluşturan ekonomi gazetecilerinin emeğinin bulunduğunu vurguladı. Haber hızının dakikalarla ölçüldüğü yeni dönemde kalite, güvenilirlik ve itibarın korunmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini belirten Bahçıvan, kalitesiz bilginin toplum ve sektörler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak sorumlulukla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçıvan, sanayiciler ile ekonomi basınının fırsatların yanı sıra tehditleri de birlikte ele alarak bu dönüşüm sürecini sağlıklı biçimde yönetmesinin, Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

GÜLTEPE’NİN 2026 DİLEĞİ

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise ekonomi gazeteciliğinin Türkiye'nin üretim, ihracat ve sanayi gündemini doğru, aydınlatıcı ve geliştirici bakış açısıyla kamuoyuna aktarmada kritik rol üstlendiğini belirtti. Dijitalleşme ve yapay zekâ çağında güvenilir, derinlikli ve sorumluluk sahibi haberciliğin önemine işaret eden Gültepe, 2026 yılına ilişkin olarak enflasyonun gerilediği, üretim ve ihracatın arttığı, Türkiye'nin orta ve uzun vadede dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi hedefine yaklaştığı bir ekonomik tablo diledi.

DOĞRU, NİTELİKLİ VE GÜVENİLİR HABER

Gecenin açılış konuşmasını yapan EGD Başkanı Arslan ise ekonomi gazeteciliğinde birlik ve beraberliğin mesleğin ortak değerlerini ve hafızasını güçlendiren temel unsur olduğunu vurgulayarak, geleneksel yeni yıl buluşmasının bu anlayışla düzenlendiğini dile getirdi.

Gazeteciliğin değişen koşullara rağmen asli sorumluluğunu koruduğuna dikkati çeken Arslan, doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin ekonomi gazeteciliğinin temel taşı olmaya devam ettiğini bildirdi. Mesleğin sürdürülebilirliğinin ancak emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olabileceğini belirten Arslan, sektöre ilişkin sorunların sorumlu yaklaşımla takip edileceğini ifade etti.











