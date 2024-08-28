|
Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Külliye'de toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

11:40 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

2025-2027 dönemi Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kişi başına düşen GSYH artış oranlarına dair açıklama: Sosyal refahı artırmaya kararlıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte daha müreffeh olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, uluslararası kurumların verilerinin bu iddiaları çürüttüğünü vurguladı. Yılmaz, Türkiye'nin 2003-2023 yılları arasında kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artışının yüzde 257 oranında gerçekleştiğini belirterek, bu dönemde önemli bir ekonomik büyüme kaydedildiğini ifade etti. Yılmaz, ''Siyasi istikrar içinde enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya, yüksek katma değerli üretimle büyümeye ve sosyal refahı artırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.


#Cevdet Yılmaz
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Külliye
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili son dakika gelişmesi: Sonuca çok yaklaşıldı