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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Gündem Orta Vadeli Program

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak olan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın ele alınacağı bildirildi.

Lokman Özdemir
10:31 - 28/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

Saat 11.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.


2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu toplantının kapsamında olacağı bildirildi.


Gündemde ne var?


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar ele alınacak.


Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedeflerinin değerlendirilmesi bekleniyor.


Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek. Ekonomi programına yönelik değerlendirmeler de masada olacak.




#Cevdet Yılmaz
#Ekonomi Koordinasyon Kurulu
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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