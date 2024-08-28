Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplanıyor: Gündem Orta Vadeli Program

Saat 11.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması planlanıyor.
2025-2027 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programın konuşulacağı Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu toplantının kapsamında olacağı bildirildi.
Gündemde ne var?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantıda eylül ayının ilk haftası açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'a ilişkin çalışmalar ele alınacak.
Gelecek 3 yıla ilişkin enflasyon, büyüme, işsizlik ve cari denge hedeflerinin değerlendirilmesi bekleniyor.
Yapısal reformlara ilişkin veriler gözden geçirilecek. Ekonomi programına yönelik değerlendirmeler de masada olacak.