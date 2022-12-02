Ekonomi modelimiz resesyondan korudu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl “Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım” temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi dün İstanbul’da yapıldı. Zirveye katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati (ortada) , TSPB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Bakan Yardımcısı Murat Zaman ve Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, , Türkiye Ekonomi Modeli’nin resesyona karşı kalkan olduğunu söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl “Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım” temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşan Nebati, önemli mesajlar verdi.

GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ

Aldıkları tedbirler sayesinde tüm dünya olumsuzluklarla boğuşurken, geçen yıl yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyümesini gerçekleştirdiklerini belirten Nebati, “2022 yılının ilk 9 aylık döneminde de yüzde 6,2’lik güçlü bir büyüme kaydetmeyi başardık. Böylece Kovid-19 salgını sonrasında güçlü büyüme kaydeden ülkelerden biri olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

FAİZ ARTIŞI DÜNYAYI BU HALE GETİRDİ

Nebati, içinden geçilen zorlu süreçte tüm dünyada enflasyon oranlarının rekor yüksek seviyelere ulaştığını belirterek, “Ardı ardına gerçekleştirilen faiz artışları, bugün dünyayı hızla resesyona doğru sürüklemiştir. Ancak biz bu süreçte kararlılıkla uyguladığımız Türkiye Ekonomi Modeli’mizle yatırım ve üretimden taviz vermeden, istihdam ve ihracatta artışlar sağlayarak emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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SAĞLAM SERMAYE RİSKİ DÜŞÜRECEK

Sermaye piyasalarının Türkiye Ekonomi Modeli açısından önemine işaret eden Nebati, bu sürecin en önemli sac ayaklarından birinin de finansal sistem olduğunu vurgulayarak, “Finansal sistemin fonlama ihtiyacı ve likiditesi, ekonomik yapının sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Şirketlerimizin kârlı ve verimli iş planlarının uygun şekilde fonlanabilmesi için finansal sistemin güçlü bir kapasiteye ve ürün çeşitliliğine sahip olması gerekiyor. Finansman yükünü büyük ölçüde bankaların taşıdığı ülkemizde, fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek sermaye piyasalarının finans sektörümüzdeki payının artırılması, sistemik riskin minimize edilmesi bakımından önceliklerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

KATILIM KANUNUNDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Türkiye’nin faizsiz finans alanında önemli bir üs haline dönüşmesi hedefleri doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını bildiren Nebati, “Bu sayede bir yandan finansal ürün yelpazemizi genişletirken bir yandan da katılım finans sistemimizi sağlam bir yasal zemine oturtmuş olacağız” dedi.

BORSADAKİ ŞİRKET SAYISI 482’YE ÇIKTI

Nureddin Nebati, sermaye piyasalarının büyümesini halka arzlarla sürdürdüğünü belirterek, “Kasım ayı itibarıyla 33 şirket toplam 14,2 milyar liralık halka arz gerçekleştirmiştir. Son 2 yıldaki halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı da 482’ye ulaşmıştır. Uzun yıllar boyunca pay piyasasındaki yatırımcı sayısı 1 milyon kişi civarında iken, son dönemde bu rakam 3,2 milyon seviyesine ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

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HİSSE KONUŞAN ŞİRKETİ YAKIN TAKİP EDİYORUZ

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, şirket sahiplerinin özellikle kritik durumlarda hisselerin fiyatlarıyla ilgili konuşmasına sıcak bakmadıklarını belirterek, “Bu tür açıklamalar hakkında geçmişte de incelemeler yaptık. Bundan sonra da dikkatle takip edeceğiz. Fiyatlara bakmıyoruz. Manipülasyona bakıyoruz” açıkamasında bulundu.