Ekonomi Nobel’i Daron Acemoğlu’na

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisinde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı.
Nobel Ödülü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Acemoğlu, Johnson ve Robinson'ın kazandığı bildirildi.
'ULUSLARIN DÜŞÜŞÜ' İLGİ GÖRDÜ
Acemoğlu, 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans eğitimini 1989'da İngiltere'deki York Üniversitesinde tamamlayan Acemoğlu, 1990'da Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulunda yüksek lisansını tamamlayıp ardından 1992'de aynı üniversiteden ekonomi alanında doktorasını aldı. ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) Ekonomi bölümünde profesör olarak görevini sürdüren Acemoğlu, 2005'te ekonomik düşünce ve bilgiye yaptığı katkıdan ötürü John Bates Clark Madalyası'na layık görüldü.Uzun süredir birlikte çalıştığı Johnson ve Robinson ile çok sayıda makaleye imza atan Acemoğlu, ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıkların nedenini soruşturan ve devletlerin ekonomik sonuçlarını şekillendirmede kurumların oynadığı role dikkati çeken "Ulusların Düşüşü" adlı kitabı akademik çevrelerde ve medyada geniş ilgi gördü.