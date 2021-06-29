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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı verisine göre ekonomik güven endeksi yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Ekonomik güven endeksi arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 92,6 iken, Haziran ayında yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran ayında yüzde 5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

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