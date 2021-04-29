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Ekonomi Ekonomik güven endeksi nisan ayında geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksi Nisan'da 93.9'a geriledi

Ekonomik güven endeksi nisan ayında geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi Mart ayındaki 98.9 düzeyinden, Nisan'da yüzde 5.1 düşüşle 93.9 düzeyine geriledi.

Haber Merkezi DHA
Ekonomik güven endeksi Nisanda 93.9a geriledi
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi Mart ayında 98,9 iken, Nisan ayında yüzde 5,1 oranında azalarak 93,9 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Nisan ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 80,2 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında azalarak 107,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,0 oranında azalarak 103,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 5,6 oranında azalarak 103,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 77,3 değerini aldı.

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