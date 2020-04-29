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Ekonomi Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi

Ekonomik güven endeksine koronavirüs etkisi

Ekonomik güven endeksi, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle işlerin yürütüldüğü nisanda aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü.

Haber Merkezi AA
Ekonomik güven endeksi nisanda düştü.
Ekonomik güven endeksi nisanda düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 44,1 azalarak 51,3'e geriledi. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

  • Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre nisanda yüzde 5,8 azalarak 54,9'a, reel kesim güven endeksi yüzde 36,8 azalarak 62,3'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 50,1 gerileyerek 46,1'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 26 azalarak 75,2'ye, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 42,2 düşerek 44,7'ye geriledi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'ye de gelmesiyle mart ve nisan aylarında tedbirler artırılmış, bazı sektörlerde faaliyetler azalırken, bazılarında da uzaktan çalışma yöntemine geçilmişti.

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