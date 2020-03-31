Ekonomik tedbirler peş peşe: Kısa çalışma ödeneğine 19 bin firma başvurdu

Korona salgınına karşı alınan tedbirlerin başında gelen kısa çalışma ödeneğine işletmeler büyük ilgi gösterdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faaliyetlerini yavaşlatan, durduran tüm işletmelerimiz küçük veya orta ölçekli olduğuna bakmaksızın kısa çalışma ödeneğine başvurabileceklerini söyledi.

BİR HAFTADA 19 BİN ŞİRKET BAŞVURDU

23 Mart’ta başlayan ödeneğe şimdiye kadar 19 bin işletme başvurduğunu açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılmasının, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasının kısa çalışma ödeneğinde temel şart olduğunu dile getirdi. Koronavirüsün de zorlayıcı sebepler arasında bulunduğunu söyleyen Selçuk, “Kovid-19 sebebiyle etkilenen bütün işletmelerimiz kısa çalışma uygulamasına başvurabilirler İŞKUR üzerinden” ifadesini kullandı. Kısa çalışma ödeneğinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını dile getiren Selçuk, bu ödeneğin maksimum 3 ay boyunca alınacağını vurguladı. Kısa çalışma ödeneği için şimdiye kadar yapılan başvurulara değinen Selçuk, “19 bin firmamız başvurmuş durumda. Bu da yaklaşık 420 bini aşkın sigortalımıza tekabül ediyor. Sektörel dağılımlara baktığımız zaman imalat yüzde 52, ikinci olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri, üçüncü olarak başvuran sektörümüz toptan ve perakende ticaret. Özellikle imalat ve konaklamayı toplarsak yaklaşık yüzde 63'ü o iki sektörden geliyor” dedi.

ÜST LİMİT 4.381 LİRA

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Ödenek tutarının ne kadar olduğuna dair de Selçuk, şu bilgileri paylaştı: Bu ödeneğin bir üst limiti var. Bu da aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor yani 1,5 katını geçemiyor. Dolayısıyla aldığı brüt ücret miktarına göre herhangi bir sigortalımız 1752 lira ila 4 bin 381 lira arasında değişen bir kısa çalışma ödeneğine hak kazanacak. Asgari ücretlimiz için bu oran brütten hesaplandığı için net olarak yüzde 75 gibi bir ödenek."

TELAFİ SÜRESİ 4 AYA ÇIKARILDI

Zehra Zümrüt Selçuk, “Geçici bir süreyle iş yerlerimiz faaliyetlerini azalttı veya durdurdu. Özellikle azalttığı durumlarda çalışma saatlerini azaltmış durumdalar. Biz burada ne yapıyoruz? Hem iş yerimiz iş gücü kaybına uğramasın hem de çalışanlarımız gelir desteğine mahrum kalmasın diye, diyoruz ki ‘siz 2 ay boyunca daha az yaptığınız eksik çalışmaları bir sonraki dönemdeki 4 ay boyunca telafi edebilirsiniz.’ Böylelikle ne işçimizin ücret kaybı oluyor ne de işverenimizin iş gücü kaybı oluyor. Öncesinde telafi süremiz 2 aydı, bu süreyi biz 2 aydan 4 aya çıkarttık” dedi.

1000 liralık ödeme yarın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık olarak her ay Türkiye genelindeki 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına periyodik fonlar gönderdiklerini anlattı. Selçuk, bu paylar kanalıyla il ve ilçedeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Geçen aya kadar vakıflara 135 milyon gönderdiklerine işaret eden Selçuk, bu ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle bu miktarı 180 milyona çıkardıklarını dile getirdi. Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1000’er lira destek ödemesinin yarın yapılmaya başlanacağını da ifade etti.