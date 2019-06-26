Ekonomimizin gelişiminde sigortanın rolü çok büyük

Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, milli ekonomimizin sürdürülebilirliği ve gelişimi açısından sigortanın çok önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi.

Sigorta sektörünün, milli gelirin (GSMH) katbekat fazlası tutarında teminat sağlayarak iktisadi alandaki gelişmeleri desteklediğini kaydeden Sağıroğlu, “Sektör ayrıca yeni yatırımcıların güvenli hissetmesini sağlıyor ve teşvik ediyor. Sektörün istihdam oranlarına da göz ardı edilemez bir katkısı var. Hal böyle olunca da sigorta sektörünün ülke ekonomisini canlandırmada çok önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Gulf Insurance Group’un ana hissedarı Kanadalı Fairfax’ın da Türkiye’ye güvendiğine değinen Sağıroğlu şunları söyledi:

“Gulf Insurance Group, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki sigorta şirketleri içerisinde sektöre öncülük yapmakta. Grubun Kanadalı hissedarı Fairfax da bize gerek inovasyon gerekse network ve deneyim anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Türkiye, gelecek için yüksek potansiyel sunan bir coğrafya. Dolayısıyla Türkiye operasyonuna her anlamda kesintisiz destek veriliyor.”

‘GÜVEN SAĞLIYORUZ’

Şirket olarak vizyonlarının en beğenilen ve referans gösterilen, alanında örnek bir sigorta şirketi haline gelmek olduğunu ifade eden Sağıroğlu, sahip oldukları dengeli portföy ve güçlü dağıtım kanallarının, Gulf Sigorta çalışanlarına ve müşterilerine güven verdiğini dile getirdi.