Ekonomiye güven artıyor: Haziran'da yüzde 19,1 yükseldi

Ekonomik güven endeksi, salgın tedbirleri kapsamında yeni normalleşme dönemine geçilen haziranda ciddi bir toparlama yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerine göre, endeks bu ay mayısa göre yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
EN YÜKSEK ARTIŞ İNŞAATTA
Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5,2 artarak 62,6'ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22,2 yükselerek 89,8'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 artışla 55,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 artarak 86,4'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33,1 yükselişle 78'e çıktı.
HEDEF DAHA GÜÇLÜ VE KALICI BİR GÜVEN
- Hazine ve Maliye Bakanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; umut veren ekonomik güven endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, “Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah” dedi.
- Varank da ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğüne dikkat çekerek, “Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.