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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye güven yükselişi sürdürdü

Ekonomi güven endeksi ekim ayında 92,8’e ulaşırken, pandemi öncesini yakaladı. Endekste arka arkaya 6’ncı ayda yükseliş devam ederken, alınan tedbirler ve hayata geçirilen teşvik paketleri sağlanan yükselişte önemli rol oynadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay, eylüle göre yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Söz konusu ayda reel kesim güven endeksi önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 109,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,4 artarak 79,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 95 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 çıkarak 83,8 değerini aldı. Öte yandan tüketici güven endeksi ise ekimde yüzde 0,1 düşüşle 81,9 oldu.

ALINAN TEDBİRLER ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Hayata geçirilen teşvikler ve salgınla mücadele kapsamında atılan normalleşme adımlarının etkisiyle endeks 6 aydır yükseliyor. Ekonomi Güven Endeksi, belirsizliklerin etkisiyle nisanda 52,4’e kadar gerilemişti. Yükselişini sürdürerek 92,8’e ulaşan endeks, böylece yurt içinde ilk vakanın görüldüğü mart ayındaki 93,1 seviyesine yaklaştı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, endeksin yükselişinde, Merkez Bankasının ağustos ayına kadar faizlerdeki düşüşü devam ettirmesiyle meydana gelen kredi genişlemesinin, sanayide imalat tarafında birikmiş stokların üretim haline gelmesi ve bunların ihracat tarafına aktarılmasının etkili olduğunu ifade etti. Demirkol, “Gelecek dönemde ihracat siparişlerine bakmamız gerekiyor. Euro Bölgesi’nde daralma olmadığı takdirde kasım ve aralık aylarında da ekonomik güven endeksinde ılımlı da olsa yükselişlerin devamını görebiliriz” dedi.

  • ALGILARA İNAT GÜVEN ARTIYOR
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, “Farklı siyasi saiklerle bir olup, battık, bittik yaygarasıyla algı oluşturmaya çalışanlara inat, ekonomimize güven artıyor. Ekonomik güven endeksi eylülde 88,5 iken ekimde yüzde 4,8 oranında artarak 92,8 değerine yükseldi” değerlendirmesinde bulundu.
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