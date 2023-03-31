El Al 15 yıl sonra yeniden İstanbul’da.

İsrailli El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or Havayolları, Türkiye’ye olan uçuşların yeniden başladığını açıkladı. Pazar, pazartesi, perşembe ve cuma günleri olmak üzere İstanbul’a haftalık dört sefer düzenleyecek olan Sun d'Or’un ilk uçuşu dün gerçekleştirildi. El Al Grubu iştiraklerinden Sun d’Or, Birlik ve Kurtuluş Örgütü (Union and Salvation Organization) iş birliğiyle yola çıkan yardım uçağını, depremden etkilenen bölgeye gönderirken şirket, 15 yıllık bir aradan sonra Türkiye’ye uçuşları yeniden başlattığını duyurdu. İsrailli hava yolu şirketi, Türkiye'ye uçuşları Mart 2007'de yüksek güvenlik masrafları yüzünden durdurmuştu. Şu ana kadar iki ülke arasındaki hatlarda sadece Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları ve Pegasus uçuyordu.

YENİDEN TÜRKİYE’YE DÖNDÜ

İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu katı D-8 kapısında karşılama etkinliğine imza atıldı. Törene, Sun d’Or Havayolları CEO’su Gal Gershon katılırken, İGA İstanbul Havalimanı’nı CEO Danışmanı Melih Mengü temsil etti. Sun d’Or Havayolları, Pazar, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olmak üzere İGA İstanbul Havalimanı’na haftada dört sefer düzenleyecek. 199 dolardan satılan biletlerle uçuşlar, Sun d’Or/El Al’ın Business Class koltuklarının da bulunduğu uçaklarda gerçekleştirecek. Ekonomi sınıfında bilet alan yolculara bu koltuklar tercihli koltuk hizmeti olarak ek ücret karşılığında sunulacak.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT

İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü, törende yaptığı konuşmada, “Öncelikle depremden etkilenen bölgelere özel bir yardım uçuşu gönderen Sun d’Or hava yollarına çok teşekkür ediyoruz. Oldukça uzun bir aradan sonra İGA İstanbul Havalimanı olarak İsrailli bir hava yoluna havalimanımızı açtığımız için çok mutlu, bir o kadar da heyecanlıyız. Bu noktada Sun d’Or’un İGA İstanbul Havalimanı ile iş birliği, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkileri güçlendirmek için büyük bir fırsat” şeklinde konuştu.

İstanbul her zaman favori destinasyon

Sun d’Or CEO’su Gal Gershon ise yaptığı açıklamada, “Bugün, 15 yıllık bir aradan sonra bölgede faaliyet göstermediğimiz bir hattın açılışını İstanbul ile yapıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Hem insani hem de turistik açıdan ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. İstanbul, İsrail halkı için her zaman favori bir destinasyon oldu ve gelecekte de Türkiye’de ek tatil beldelerine uçuşlar başlatmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.







