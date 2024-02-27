El emeğinizi markalaştırın

KOBİ’lerin ana satış kanalı haline gelmeye başlayan e-ticarette yaşanan rekabette firmalar öne çıkmak için birçok farklı yol izliyor. Markalaşma gerekliliğinin yanı sıra el emeği ürünler küresel pazarda işletmelerin dijital satış kanallarında kalıcı olmasını sağlıyor. E-ticarette hızla artan kazançlar üreticilere işlerini büyütme imkanı da sunuyor. Özellikle el yapımı ve kişiselleştirilmiş takılar, parti süslemeleri, düğün davetiyesi, el yapımı giysiler, ev yapımı banyo ürünleri ve ahşap ürünleri yurt dışından önemli talep görüyor.

DÖRT KOBİ’DEN BİRİ İŞİ DİJİTALE TAŞIDI

E-ticaret platformlarında evde veya atölyesinde ürettiği ya da ürettirdiği, fabrikasyon olmayan orijinal ürünlerle ayda binlerce adetlik satış yapan Türk satıcılar bulunuyor. Bütün dünyaya satış yapabilme imkanı sayesinde e-ticaret hacmi de hızla artış göstermeye devam ediyor. Milyonlarca müşterinin, alışveriş denildiğinde ilk aklına gelen e-ticaret platformlarında satıcı sayısı artsa da yoğun talep yeni iş kollarının doğmasını sağlıyor. Halihazırda Türkiye’de faaliyet gösteren dört KOBİ’den biri e-ticarette satış yapıyor.

E-TİCARET PAZAR HACMİ 1 MİLYAR LİRAYA KOŞUYOR

Türkiye’nin e-ticaret pazar hacmi 1 milyar lira büyüklüğe koşarken, e-ticaretin yanı sıra e-ihracat yapan firmalar kaynak havuzunu geliştirmeyi başardığı için işlerini daha hızlı büyütme imkanına kavuşuyor. Hızlı büyümesini sürdüren bu pazar sayesinde birçok işletme satışlarını artırdı. E-ticaret yapan işletme sayısı 600 bine yaklaşırken, geçtiğimiz yıl işletmelerin yüzde 80’i yalnızca 1, yüzde 20’si ise 2 ya da daha fazla pazaryerini tercih etti. 2022’de bir önceki yıla göre siparişler yüzde 43 artış gösterirken, e-ticarete yönelik destekler sayesinde bölgesel faaliyet gösteren birçok firma, yaşanan dijital dönüşümü kendisi için avantaja çevirme yarışına girişirken, bu sayede küresel pazardaki talepleri de yakından takip edebilme imkanına kavuştu.

KOSGEB yurt dışına açılan şirketin yanında

Firmaların yurt dışına açılma sürecinde KOSGEB destekleri de önemli bir teşvik unsuru olarak ön plana çıkıyor. KOSGEB tarafından şirketlere hem e-ticaret hem de e-ihracat alanında özel programlar sunuluyor. Ayrıca katma değerli ihracatı da destekleyen KOSGEB, işletmelerin küresel pazarda karşılaşabileceği sürprizlere karşı da hazırlıklı olmalarını sağlıyor.







