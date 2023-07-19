El işiyle dünyaya açılın

Pazaryerlerinde yurt dışına en çok satış yapan ülkelerden biri olan Türkiye’de, girişimciler üretimini kısa sürede küresel arenaya çıkarabiliyor. Özellikle evde kendi emeğiyle üretim yapan kesim için büyük bir gelir kapısı haline gelen e-ticaret platformları, hızla artan kazançlar sayesinde üreticilere işlerini büyütme imkanı sunuyor. Özellikle el yapımı ve kişiselleştirilmiş takılar, parti süslemeleri, düğün davetiyesi, el yapımı giysiler, ev yapımı banyo ürünleri ve ahşap ürünleri yurt dışından önemli talep görüyor.

DÖRT KOBİ’DEN BİRİ E-TİCARET YAPIYOR

E-ticaret platformlarında evde veya atölyesinde ürettiği ya da ürettirdiği, fabrikasyon olmayan orijinal ürünlerle ayda binlerce adetlik satış yapan Türk satıcılar bulunuyor. Bütün dünyaya satış yapabilme imkanı sayesinde e-ticaret hacmi de hızla artış göstermeye devam ediyor. Milyonlarca müşterinin, alışveriş denildiğinde ilk aklına gelen e-ticaret platformlarında satıcı sayısı artsa da yoğun talep yeni iş kollarının doğmasını sağlıyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 25,3’ü e-ticaret yaparken yüzde 19’u ise önümüzdeki dönemde e-ticarete başlamayı planlıyor. Ancak e-ticaret yapan KOBİ’lerin yalnızca yüzde 4,1’i e-ihracat ile uğraşıyor.

TÜRKİYE’DE HACİM 800 MİLYAR LİRAYI AŞTI

2022 yılında Türkiye’nin e-ticaret hacmi 800 milyar lirayı aşarken, iç pazarda ise e-ticaretin genel ticarete oranı yüzde 18,6’ya çıktı. Hızlı büyümesini sürdüren bu pazar sayesinde birçok işletme satışlarını artırdı. E-ticaret yapan işletme sayısı 600 bine yaklaşırken, geçtiğimiz yıl işletmelerin yüzde 80’i yalnızca 1, yüzde 20’si ise 2 ya da daha fazla pazaryerini tercih etti. 2022’de bir önceki yıla göre siparişler yüzde 43 artış gösterirken, e-ticarete yönelik destekler sayesinde bölgesel faaliyet gösteren birçok firma, yaşanan dijital dönüşümü kendisi için avantaja çevirme yarışına girişirken, bu sayede küresel pazardaki talepleri de yakından takip edebilme imkanına kavuştu.

KOSGEB destekleri firmalara rekabet şansı tanıyor

Ticaret Bakanlığı’nın öncülük ettiği programlar aracılığıyla, şirketlere 27 milyon 149 bin TL, e-ihracat konsorsiyumlarına 81 milyon 447 bin TL, perakende e-ticaret sitelerine 81 milyon 440 bin TL, pazaryerlerine 81 milyon 400 bin TL, B2B platformlarına 7 milyon 239 bin TL tutarında teşvik sunuldu. Ayrıca KOSGEB tarafından, hem e-ticaret hem de e-ihracat alanındaki firmalara özel programlar sunuluyor.











