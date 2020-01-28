Ekonomi Elazığ ve Malatyada hasar gören sigortalıların yanındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elazığ ve Malatya‘da hasar gören sigortalıların yanındayız

Depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileyen ve bölgedeki hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılara ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, “Başta AFAD ekipleri olmak üzere bölgede arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Depremde evi, aracı, iş yeri, eşyaları hasar gören sigortalılara çağrıda bulunan TSB Başkanı Atilla Benli, sigorta sektörü olarak deprem hasarı olan Elazığ, Malatya ve civar bölgelerdeki sigortalılar için çalışmaları başlattıklarını belirterek, “Öncelikli olan arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin hasar eksperleri ihbarda bulunan sigortalıların zararlarını tespit edecek. Hasar ödemelerinin en kısa zamanda sigortalılarımıza ulaşmasını sağlayacağız. Sektör olarak hasar anında sigortalıların yanında olmak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Atilla Benli

Elazığ’da 42 bİn 972 konutun deprem sİgortası var

Türkiye’nin deprem kuşağında bir ülke olduğunu da hatırlatan Benli şöyle konuştu:

“Depreme karşı yapısal ve yapısal olmayan önlemleri almanın yanı sıra evimizi, işyerimizi sigorta teminatıyla güvenceye almamız da şart. Sigorta teminatı vatandaşımıza depremden sonra hasar tazminatını alıp hayata kaldığı yerden devam etme şansı veriyor. Elazığ’daki toplam 123 bin 310 konutun % 34,5 yani 42 bin 972 adedinin, depremin merkezi olan Sivrice ilçemizde ise 123 adet konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Depremde hasar gören sigortalı vatandaşlarımız DASK’a başvurarak hasar tespit çalışmasını yaptırıp zararını karşılayabileceklerdir.”

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