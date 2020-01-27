Elazığ ve Malatya'da tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak Elazığ ve Malatya’daki çiftçilere tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak. Bakan Pakdemirli, "Elazığ ve Malatya’da bulunan çiftçilerimiz için 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması planlanan 33,3 milyon lira değerindeki tarımsal destek ödemelerini bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına aktarmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 27 Ocak 2020, 13:42 Son Güncelleme: 27 Ocak 2020, 13:53 İHA