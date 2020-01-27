Depremde yıkılan Aykent apartmanı ile ilgili şok iddia: Kolonları kesildi

6.8'lik yıkıcı depremin ardından Elazığ ve Malatya'da toplam 39 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi ise yaralandı.

Depremin merkez üssü olan Sivrice ve Elazığ merkezde 31 bina yıkıldı, 249'u ağır, 56'sı orta, 349'u da az hasarlı olmak üzere 654 bina depremden hasar gördü.

Elazığ'dan sonra Sivrice'ye yakın olmasından kaynaklı Malatya Doğanyol ve Pütürge’de de 54 bina yıkıldı, 418 ağır, 4 orta, 199 da az hasarlı bina tespit edildi.

39 kişinin hayatını kaybettiği 6,8'lik depremde en fazla can kaybı 3 apartmanda meydana geldi.

3 APARTMANDA 25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak'ta bulunan Dilek Sitesi'ndeki 9 numaralı binadan 8 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, Mustafa Paşa mahallesindeki Kalay apartmanında 4, Aykent apartmanında ise 13 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

9 kişinin cansız bedenin çıkarıldığı Dilek Sitesi'nin enkazı.

45 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Deprem sonrası uzun saatler süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında 45 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı. Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek apartmanı enkazındaki iki kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

'KOLON KESİLDİ' İDDİASI!

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği Mustafa Paşa Mahallesindeki binaların enkazı kaldırılmaya başlanırken, deprem sonrası yarısı yıkılıp diğer yarısı ayakta kalan Aykent apartmanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.



Depremde yıkılan Aykent Apartmanı.

13 kişinin hayatını kaybettiği binanın yıkılan kısmının altında dükkan bulunduğu ve deprem öncesi dükkan içerisindeki kolonların kesilerek genişletme çalışması yapıldığı ileri sürüldü.

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Binanın yıkılmayan ve tehlike oluşturulan kısımları kesilerek boş alana taşındı.

BAKAN KURUM: KOLONLARA BAKILACAK

İddianın sorulduğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kendilerine de bu yönde bir duyum geldiğini belirtti. Bakan Kurum, "Enkaz kaldırma sırasında kolonun kesilip kesilmediğini tespit edeceğiz. Eğer böyle bir durum söz konusu ise yaptıranla ilgili gerekli her türlü cezai işlemi uygulayacağız" dedi.

Apartmanın enkazından kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi sağ çıkarıldı.

Aykent apartmanın enkazındankurtarılanlar arasında, UMKE ekibinde yer alan Emine Kuştepe ile cep telefonuyla konuşan Azize Çelik de yer alıyordu.

İnfo grafik: Huriye Civan

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