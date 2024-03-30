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Ekonomi

Elektrik ve doğal gaza zam yok

Seçimin ardından doğal gaz ve elektriğe zam geleceği iddialarına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son noktayı koydu: Nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında yeni bir kuyu kazıldığını söyledi.

04:00 - 30/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:48 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Muhalefetin asılsız söylemlerinden biri çöktü. Kadrolu kriz tellallarının yaptığı spekülasyonların aksine nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmayacak. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), nisan itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gaz ile elektrik üretim amaçlı doğal gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.


ENERJİ BAKANI BAYRAKTAR AÇIKLADI

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre; doğal gazda nisanda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önümüzdeki ay enerji birim fiyatlarının sabit kalacağını duyurdu. Bayraktar, nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı.


#Ekonomi
#doğal gaz
#elektrik
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