Elektrikli otoda ilk beşe doğru

Türkiye, bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiği 8 bin 255 "tam elektrikli" otomobil satışıyla, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla daha iyi performans gösterdi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye’de ocak-şubat döneminde benzinli otomobiller 97 bin 861 adet satışla birinci, hibrit otomobiller ise 21 bin 594 adetle ikinci sırada yer aldı. Dizel satışlar 15 bin 910 adet, otogazlı satışlar da 1181 adet oldu.

İlk 2 ayda otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre benzinlilerde yüzde 49,3 artarken, dizellerde yüzde 0,5 ve otogazlı otomobillerde yüzde 43,3 azaldı. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 113,8, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 329,5 artış kaydetti. Geçen yıla göre tam elektrikli otomobillerin payı yüzde 2'den yüzde 5,6'ya, hibrit otomobillerin payı da yüzde 10,5'ten yüzde 14,8'e çıktı. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 21,5'i elektrifikasyona sahip araçlardan oluştu.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, tam elektrikli otomobil (BEV) satışı yıllık bazda yüzde 17,4 artarak 198 bin 850 adet oldu. Bu dönemde 27 üyeli AB'de en fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren ülke 49 bin 953 adetle Almanya oldu. Onu 45 bin 842 satışla Fransa ve 19 bin 380 ile Belçika izledi. Hollanda 17 bin 4 satışla dördüncü, İsveç 10 bin 165 ile beşinci sırada yer aldı. İtalya'da 7 bin 968, İspanya'da 7 bin 180, Danimarka'da 8 bin 100 ve Finlandiya'da 2 bin 917 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Türkiye 8 bin 255 adet satışla 6'ncı oldu. Sektör bu yıl Türkiye'de 120 bin adet elektrikli satışı ön görüyor.