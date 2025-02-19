Emekli ikramiyesini kabine belirleyecek

İkramiye için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma yapılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgilere göre; emeklilerin ikramiyeleri için 3 bin 500 lira ile 4 bin lira aralığında bir tutarın belirlenebileceği belirtiliyor. Bu tutarlar arasında en yüksek ihtimal ise emekli ikramiyelerinin asgari ücret ile aynı oranda artırılarak 3 bin 900 liraya çıkarılacağı öngörülüyor. Sadece ekonomi kurmayları değil tüm kabine üyeleri arasında bir ortak mutabakata varılarak belirleneceği söylenen ikramiyeler için Ramazan Bayramı'na yakın bir tarihte belirlenmesi bekleniyor.