Emeklilik yaşının 58 olmasının sebebi

Emekli olan kişi öncelikle gelir kaybına uğrar ve bunun yanında sosyal rol ve yetkileri de değişir. Emeklilikle birlikte yaşanan bu kayıplara uyum sağlayamayan bireyler, kendilerini değersiz, önemsiz, yalnız, boşlukta ve çaresiz hissedebilirler. Hayatlarının geri kalanını planlamakta güçlük çekebilirler. Yakınlarına yük oldukları hissine kapılır ve bazen de onlara karşı öfkeli tavırlar sergileyebilirler. Oysa emeklilikle birlikte ortaya çıkan güçlü duygular tanınıp bu yeni duruma uyum sağlandığında, emeklilik bireyin kişisel gelişimini ve hayata yeni bir bakış açısı getirebilmesini sağlar.

Çalışma yaşamları boyunca ülkemizin gelişimine büyük katkısı olan emeklilerin, emeklilik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri, sosyal devletin önde gelen görevleri arasında. Söz konusu görevleri yerine getirmek amacıyla hazırlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile norm ve standart birliği sağlandı.

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YAŞTAN ÖRNEK EMEKLİLİK HESABI

30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir.

Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010

Doğum Tarihi : 25/06/1953

Yaşı : 05 / 9 / 56

(57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)

TÜRKİYE'DE EMEKLİLİK YAŞI

SGK Başkanı Mehmet Bağlı, daha önce yaptığı bir konuşmada emeklilik yaşı için, "Biz 51-52 yaşında zaten emekli ediyoruz. Neden? Eski düzenleme müktesep hakkını koruduğumuz için. Sosyal güvenlik reformunun temel amacı insanları daha fazla sistemin içinde tutabilmek, çalışabilir durumda olan vatandaşın çalışmasının önünü açmak. Dolayısıyla hükümetin en hassas olduğu konu. Emeklilik sistemiyle oynamamak ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sürdürülebilir bir düzeyde hizmet üretimini sağlamak. Yoksa insanları 31, 32, 33 yaşında emekli ederseniz belki ilk başta bir memnuniyet kazanırsınız ama 2-3 yıl sonra emeklilik maaşı ödeyemez duruma gelince sistem tamamen çöker" demişti.

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NEDEN 58 YAŞTA EMEKLİ OLUNUYOR?

Bağlı, "Sosyal güvenlik reformları öncesi müktesep haklar korunduğu ve şu anda emekli ettiklerimiz de genelde 2008 öncesi işe başlayanlar oldukları için eski mevzuata göre emekli ediyoruz" derken, "Ortalama emeklilik yaşı 51-52 olan bir ülkeyiz. Sosyal güvenlik reformunun öngördüğü 58-60 yaş aralığı var. 2037'den sonra 65 hedefi öngörülüyor" şeklinde konuşmuştu.