Emekliye gaz desteği geliyor

Hükümet, 2024'ün “Emekliler Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından yeni destek modellerini hayata geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde dar gelirli vatandaşlara sağlanan desteklerden emekliler de yararlandırılacak. Öncelikli olarak aylık geliri 10 bin TL altında bulunan emeklilere doğal gaz desteği sunulacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz gazı keşfi ile birlikte Nisan 2023’te verdiği bedelsiz doğal gaz desteğinde sona gelindi. 1 Mayıs itibarıyla 25 metreküp bedelsiz doğal gaz uygulaması sona erecek. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz’de keşfettiği doğal gaz 12 aydır vatandaşın evlerini ısıtıyor. 19,7 milyon haneye 150 TL'ye denk gelen 25 metreküplük doğal gaz desteği bu ay son kez ücretsiz olarak verildi. 12 aylık süreçte toplam 6 milyar metreküpe denk gelen 82 milyar TL’lik doğal gaz vatandaşa bedelsiz dağıtıldı.

ÜLKE EKONOMİSİNE 15 MİLYAR TL KATKI

Özellikle geçen yaz aylarında vatandaşın tüketimi 25 metreküpün altında kaldığı için milyonlarca haneye fatura çıkarılmadı. Keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazın Eylül 2023'te karaya çıkarılmasının üzerinden yaklaşık 8 ay geçerken, bu süreçte 750 milyon metreküp yerli doğal gaz üretildi. Üretilen doğal gaz ekonomiye 8 ayda 15 milyar TL gibi rekor bir katkıda bulundu.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖNCELİK VERİLİYOR

Yeni dönemde ise hükümet, doğal gaz desteğinin yalnızca ihtiyaç sahibi hanelere verilmesi için çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmete sunulacak. Mevcutta bakanlık, ihtiyaç sahibi hanelere gerekli şartları sağlaması halinde düzenli doğal gaz desteği verirken, destekten faydalanmak isteyenler ise e-Devlet üzerinden “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti”ne başvura-bilecek. Söz konusu destek kapsamında vatandaşlara 8 aylık dönem için yıllık bin 500 TL ila 3 bin 500 TL (aylık 188-438 TL) arasında doğal gaz desteği veriliyor.







