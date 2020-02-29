Emlak vergisi ödemesi başlıyor

Tarihleri geçiren vergi mükellefleri için ise cezai işlem uygulanacak. Vergi dönemini geçiren mükellefler her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı ödeyecek. Bina vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler ödeyecek. Bir binaya paylı mülkiyet durumunda malik olanlar, hisseleri oranında mükellefler sayılıyor. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

GELİRİ OLMAYAN VERGİDEN MUAF TUTULDU

Ancak bir gayrimenkulü olduğu halde vergiden muaf olmak mümkün. Yasa muaf olanları şöyle sıralıyor; hiçbir gelir olmayan, sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emekliler, gaziler, engelliler, şehitler, işsizler ile dul ve yetimler. Emlak vergisi ödemeleri ilçe belediyelerinden yapılabiliyor. Gayrimenkullerin bir başka şehirde olması halinde ödemeler tüm belediyelerden PTT Havalesi veya Belediyelerin Banka Hesap Numaralarına Emlak Vergisi Mükellef numarasının yazılmasıyla yapılabiliyor. Emlak vergisi ödemeleri internet aracılığıyla da gerçekleşebiliyor. Belediyenin “e-belediye” sistemini kullanıyor olmasıyla, internet üzerinden online olarak ödenebiliyor.