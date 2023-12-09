En çok para ticari krediye gitti

Kredi büyümelerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve yeni ekonomi yönetiminin sıkı para politikasının izleri görülmeye başlandı. Seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları özellikle ticari finansman kullanımına olumlu yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; ticari krediler 26 Mayıs’tan bugüne yüzde 24 oranında artarak 7 trilyon 60 milyar 594 milyon liradan 8 trilyon 757 milyar 804 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 20,7 yükselişle 1 trilyon 103 milyar 981 milyon liradan 1 trilyon 313 milyar 371 milyon liraya ulaştı.

KREDİ HACMİ 11,3 TRİLYON LİRA

Bireysel kredilerin tutarı da 26 Mayıs haftasında 2 trilyon 68 milyar 286 milyon lira iken, 1 Aralık itibarıyla 2 trilyon 556 milyar 473 milyon lira oldu. Seçimlerden bu yana incelendiğinde bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde ise yüzde 23,9’lük bir büyüme görüldü.

Toplam kredi hacmi 7 ayda 2 trilyon 185 milyar 397 milyon lira artarak 9 trilyon 128 milyar 881 milyon liradan 11 trilyon 314 milyar 278 milyon liraya tırmandı. Toplam kredi hacminde yaşanan hızlı artış, ticari finansman kullanımındaki ivmelenmeden kaynaklandı.







