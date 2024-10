EN YAKIT’tan 3 kat mil kampanyası

Her geçen gün şarj istasyonu ağını hızla büyüten EN YAKIT, Miles&Smiles ile başlattığı kampanyayı ileri seviyeye taşıyor. Daha önce 2 kat Mil kazanma imkanı sunan EN YAKIT, 3 kat Mil kazanma kampanyası başlattı. 25 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında Miles&Smiles Classic ve Classic Plus üyeler şarj sırasında 1 KWh başına 3 Mil, Elite ve Elite Plus üyeler ise her 1 KWh başına 4.5 Mil kazanacak.