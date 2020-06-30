Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi En Yenilikçi Marka Ödülü Vestelin oldu
İŞ DÜNYASI

En Yenilikçi Marka Ödülü’ Vestel’in oldu

Dünyanın en prestijli tasarım ve inovasyon ödülleri arasında gösterilen Plus X Award sahiplerini buldu. Dünya devi birçok markanın yer aldığı ödül organizasyonunda Vestel, Plus X Award’ın tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Vestel Elektronik, tasarımlarıyla aldığı 26 ödülle güçlü rakipleri arasından sıyrılarak “En Yenilikçi Marka” seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Her yıl üst düzey değerlendirme yapılarak sınırlı sayıda markaya verilen Plus X Award Ödülleri sahiplerini buldu. Vestel, kategorisinde en yüksek ödül sayısına ulaşan ve Plus X Komitesi’nin kriterlerini karşılayan markalara verilen “En Yenilikçi Marka Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan “Sadece bir beyaz eşya ve TV üreticisi değil, bir teknoloji şirketi olarak ürünlerimizi yenilikçi, kullanıcı dostu ve çevreye duyarlı anlayışla tasarlıyoruz. Ürettiğimiz teknolojiyle olduğu kadar tasarımlarımızla da dünyanın dikkatini çekiyoruz. Aldığımız ödüller uluslararası çapta öncü olabilecek düzeyde tasarımlara imza attığımızı ve beklentileri fazlasıyla karşıladığımızı ortaya koyuyor. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı başta tasarım ekibimiz olmak üzere tüm Vestel çalışanlarını kutluyorum” dedi.

9 ÜRÜNLE 26 ÖDÜL

Organizasyonda 9 ürünüyle toplam 26 ödül alan, 2 TV tasarımı ise “Yılın En İyi Ürünü” seçilen Vestel, TV kategorisinde “Yılın En İyi Markası” ödülünü kazandı ve tüm bu ödüller Vestel’e “Ev Eğlencesi” kategorisinde “En Yenilikçi Marka” büyük ödülünü getirdi. Dünyanın dört bir yanından büyük markaların katılım sağladığı organizasyonda yenilik, tasarım, yüksek kalite, işlevsellik gibi kriterleri değerlendirilerek ürünleriyle inovasyon yaratan markalar ödüllendiriliyor.

  • 2013, 2017 ve 2018 yıllarında da En Yenilikçi Markalar arasında yerini alan Vestel, bu başarıyı Türkiye’ye “Tüketici Elektroniği” kategorisinde dördüncü kez getiren ilk ve tek marka oldu.

Vestel Plus X Award’daki başarısını AC tipi elektrikli araç şarj ünitesi EVC 07, hızlı şarj özellikli DC tipi araç şarj ünitesi Roadrunner DC Satellite Charger, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, özelleştirilebilir TV Stand tasarımı Sun on Stone TV, mermer ve cam malzemeden TV Stand tasarımı Positive Wallpaper OLED, pille çalışan TV tasarımı Philie TV, ses sistemi entegrasyonlu TV Stand tasarımları Cromo TV ve Maestro TV ile yeni nesil sınırsız TV 55660 Borderless TV tasarımlarıyla elde etti.

Abone Ol Google News
Osmanlının son sancağı çaresiz

Osmanlı'nın son sancağı çaresiz

​Doktorların yüzde 80'i dahi koronavirüse yakalandı.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

Oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu.
Elektriğeüç ay zam yok

Elektriğe
üç ay zam yok

​Sanayi gazına da indirim yapıldı.

HDP yasta

HDP yasta

​Kışanak'ın ağlayarak mektubunu okuduğu terörist öldürüldü.

Tedirgin eden atama

Tedirgin eden atama

Kritik derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek.
Baro saltanatına son

Baro saltanatına son

Üyelerin yüzde 20'sinin oyuyla başkanlık oynayanların devri bitiyor.

Jandarmadan film gibi operasyon

Jandarmadan film gibi operasyon

​Yakalanan zehir tüccarı: Ne oldu abi neler oluyor...
Fiyat oyunu<br>deşifre oldu!

Fiyat oyunu
deşifre oldu!

İkinci el ​araç fiyatlarını bakın nasıl yükseltiyorlar..

​Bakan Soylu açıkladı: 9 ülkeyle ortak gerçekleştiriliyor.
Haftanın 11'i <br>tartışma çıkardı

Haftanın 11'i
tartışma çıkardı

Fenerbahçelileri isyan ettiren kadro.

​İşten çıkarılınca servis aracına kurşun yağdırdı.

​Gelişmiş ülkeler dahi çaresizken, Türkiye tüm dostlarına el uzattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.