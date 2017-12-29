En yüksek asgari ücret veren 9 ülke

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret anlamına geliyor. Asgari ücret günlük hesaplanıp, aylık ödeniyor. Peki dünya üzerinde en çok asgari ücret hangi ülkelerde veriliyor? İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.

FOTOĞRAF 9 İrlanda - $22,490 İrlanda Cumhuriyeti’nde tam zamanlı çalışan bir işçinin yıllık geliri asgari 22.490 Dolar ve haftalık çalışma saati 39. Bu da asgari ücret karşılığı çalışan bir işçinin ayda 1874 Dolar kazandığını gösteriyor. Almanya - $22,950 Saatlik en düşük 8.5 Euro ödenebileceğini kararlaştıran ülkede yıllık $22.950, aylık ise $1913 kazanmak mümkün. Hollanda - $23,003 Hollanda'da haftalık 40 saat çalışma karşılığında yılda 23.003, ayda ise 1917 Dolar kazanılıyor. Belçika $23,104 Yeni başlayan bir işçi haftalık 38 saat karşılığında yılda asgari 23.104 Dolar kazanabiliyor. Bu rakam asgari ücretin aylık 1925 Dolar olduğunu gösteriyor. Yeni Zelanda - $24, 098 Yeni Zelanda’da yılda 24.098 Dolar kazanabilmek için yapmanız gereken vasıfsız bir işçi olarak haftada 40 saat çalışmak. Bu sayede aylık 2008 Dolar kazanabiliyorsunuz. San Marino - $24,347 İtalya dolaylarında bir mikro-devlet olan San Marino, yıllık 24.347 Dolar ile dünyanın en yüksek asgari ücret ödeyen 4. ülkesi. Haftalık çalışmanın 37.5 saat olduğu ülkede asgari ücretli bir çalışanın aylık geliri 2029 Dolar. Monako - $26,015 Monako Prensliği’nde durum aslında biraz ilginç. Monako’da asgari ücretle çalışan bir işçi yılda 26.016, ayda ise 2168 Dolar kazanabiliyor ve haftalık çalışma saati 39. Fakat nüfusun yalnızca %16’sı asgari ücrete tabi. Kalan %84’lük çalışan kesim bu rakamdan daha fazla kazanıyor. Lüksemburg - $29,611 Kanada gibi Lüksemburg da en yüksek asgari ücret sıralamasında ilk 10’a girmesi beklenenlerden. Haftalık 40 saatlik çalışma karşılığında Lüksemburg’da kazanacağınız asgari ücret yılda 29.611 Dolar (ayda 2468 Dolar). Avustralya - $34,358 Avusturalya ardından gelen Lüksemburg’a göre neredeyse 5000 Dolar daha fazla ödüyor asgari ücretli çalışana. Ülkede haftalık 38 saatlik çalışmasını dolduran yasal bir çalışan yılda 34.358 Dolar kazanıyor. Bu da ayda 2863 Dolar anlamına geliyor. Bu rakamlar Avusturalya’yı dünyanın en yüksek asgari ücretini ödeyen ülke durumuna getiriyor. En yüksek asgari ücret buralarda Bir ülkenin yaşam standartlarının olduğu kadar hayat pahalılığının da önemli bir göstergesi olan asgari ücret ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke



"ASGARİ ÜCRETTE YÜKSEK ZAM İŞSİZLİĞİ ARTIRIR"

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını ve asgari ücreti değerlendiren Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Asgari ücreti belirleyenler biraz empati yapsınlar" dedi. Altay, " Yapılacak bu zam asgari ücretle çalışanın hayatına biraz da olsa katkı sağlamalı ve ekonomik verilerin olumsuz seyrettiği günümüzde komisyondan çıkacak karar Türkiye şartları için yetersiz kalmamalı" diye görüş vermişti.

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Asgari ücrette yüksek zammın ekonomiye istihdam açısından zorluk yaşatabileceğini öne sürerek, "Asgari ücretin yüksek artışında bazı olumsuzluklar olabilir. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin çok büyük bir kısmı ücret artışına bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışından dolayı rekabette güçlük çekerler ve üretimlerini azaltırlar. Böylece bir miktar çalışanını işten çıkararak işsizliğin artmasına yol açar" diyor.

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