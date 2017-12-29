2018 asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke
En yüksek asgari ücret veren 9 ülke
"Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabı bugün belli oluyor. Haftalardır yüzlerce işçinin beklediği 2018 asgari ücret zam oranı belli oluyor. Peki dünya üzerinde en yüksek asgari ücret hangi ülkelerde?
Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret anlamına geliyor. Asgari ücret günlük hesaplanıp, aylık ödeniyor. Peki dünya üzerinde en çok asgari ücret hangi ülkelerde veriliyor? İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke.
"ASGARİ ÜCRETTE YÜKSEK ZAM İŞSİZLİĞİ ARTIRIR"
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını ve asgari ücreti değerlendiren Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, "Asgari ücreti belirleyenler biraz empati yapsınlar" dedi. Altay, " Yapılacak bu zam asgari ücretle çalışanın hayatına biraz da olsa katkı sağlamalı ve ekonomik verilerin olumsuz seyrettiği günümüzde komisyondan çıkacak karar Türkiye şartları için yetersiz kalmamalı" diye görüş vermişti.
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Asgari ücrette yüksek zammın ekonomiye istihdam açısından zorluk yaşatabileceğini öne sürerek, "Asgari ücretin yüksek artışında bazı olumsuzluklar olabilir. Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin çok büyük bir kısmı ücret artışına bağlı olarak ortaya çıkan maliyet artışından dolayı rekabette güçlük çekerler ve üretimlerini azaltırlar. Böylece bir miktar çalışanını işten çıkararak işsizliğin artmasına yol açar" diyor.