En zor dönemi geride bıraktık

Halk Dijital Katılım Bankası'nın Türkiye'nin dijitalleşme hedeflerine uygun olarak geliştirildiğini açıklayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni nesil bankacılık girişimi, faizsiz finans prensiplerine dayanmakta ve çevre dostu bir finansal model sunmaktadır. Ayrıca, düşük operasyonel maliyetleriyle ekonomik verimliliği artırmayı hedeflemektedir." Arslan, bankanın yılın 9 ayında net karın yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yükselttiğini ve 185 bin girişimciye 28 milyar liralık finansman desteği sağladığını ifade etti.