En zor dönemi geride bıraktık

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2024 yılını değerlendirdi. Bankacılık sektörü için en zorlu dönemin geride kaldığını ifade eden Arslan, “Önümüzdeki çeyreklerde faiz indirimlerinin etkisiyle gelir büyümesinin ivme kazanabileceğini öngörüyoruz” dedi. Arslan, 2025’te bankacılık bilançolarının çok daha güçleneceğini de ifade etti.
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün 2024 yılını değerlendirdi, yeni yıldaki beklentilerini açıkladı. Ekonomi politikaların bankacılık sektörüne yansımalarına ilişkin Arslan, şunları söyledi: "Bankacılık sektörü, varlıklarını yeniden fiyatlama sürecini genel olarak tamamladı. Bu sebeple, sektör için en zorunun geride kaldığını ve gelecek çeyreklerde faiz indirimlerinin de katkısıyla gelir büyüme momentumunun oluşabileceğini değerlendirmekteyiz” dedi. Arslan, 2024'te ekonomi yönetiminin attığı kararlı adımların Türkiye'ye kaynak girişini hızlandıracağını sözlerine ekledi.
TOPARLANMA YILI 2025
Bankacılık sektörünün genel görünümü, finansal istikrarın korunmasına yönelik adımların etkisini açıkça gördüklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi: “Bankaların faiz indirim süreci arifesinde, mevduatların ortalama vadesini düşürmek ve sabit faizli kredilerin toplam krediler içerisindeki payını artırmak gibi bilanço stratejileriyle uyumlu olarak 2025'te bankacılık bilançolarının çok daha güçlendiğini göreceğimiz bir yıl bekliyoruz. Bu güçlü görünüm, ekonomideki dengelenme ve kademeli toparlanma süreciyle doğrudan ilişkili."
FAİZ İNDİRİMLERİ OLUMLU YANSIR
Osman Arslan, ekonomideki dengelenmenin büyük oranda sağlanmasıyla birlikte iç talebin kademeli şekilde toparlanmaya başlaması ve küresel merkez bankalarının faiz indirimlerinin desteğiyle dış talebin güçlenmesinin de firmaların bilançolarını iyileştirerek 2025'te sektörün varlık kalitesine olumlu yansıyabileceğini söyledi. Baz senaryoda, varlık kalitesinin gelecek çeyreklerde kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiğine işaret eden Arslan, kredilerin dağılımında ticari ve bireysel kredi paylarının, ekonomik aktivitenin sektör üzerindeki etkisini anlamak açısından önem taşıdığını anlattı.
ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK
Ekonomi politikalarındaki eşgüdüm, tüketimdeki ivme kaybına karşılık dış talebin ve yatırımların büyümeye daha fazla katkı vermesini sağladığını belirten Osman Arslan, "Bu büyüme kompozisyonu arzu edilen bir bileşim ve büyümenin kalitesinin arttığını açıkça gösteriyor. Türk Lirası varlıklara yönelik talebin artması beklentileri olumlu etkiliyor. Ayrıca bankaların ve reel sektörün bilanço yapısı enflasyonla mücadeleye destek sağlıyor" dedi.
Halk Dijital Katılım Bankası hedeflere uygun geliştirildi
- Halk Dijital Katılım Bankası'nın Türkiye'nin dijitalleşme hedeflerine uygun olarak geliştirildiğini açıklayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni nesil bankacılık girişimi, faizsiz finans prensiplerine dayanmakta ve çevre dostu bir finansal model sunmaktadır. Ayrıca, düşük operasyonel maliyetleriyle ekonomik verimliliği artırmayı hedeflemektedir." Arslan, bankanın yılın 9 ayında net karın yüzde 39,3 artışla 11,2 milyar liraya yükselttiğini ve 185 bin girişimciye 28 milyar liralık finansman desteği sağladığını ifade etti.
OVP Türkiye için güvenilir bir yol haritası
- Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu makroihtiyati tedbirlerle desteklemesinin, enflasyon rakamlarının kademeli şekilde tarihsel ortalamasına yakınsamasını sağladığına işaret eden Arslan, küresel ekonominin yön ararken OVP'nin Türkiye için güvenilir bir yol haritası olduğunu vurguladı.