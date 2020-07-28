Endeksten 2 sıfır atıldı

Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılmasıyla dün yeni bir dönem başladı. Endeks değerleri artık yüz binlerle değil binlerle ifade edilecek. Dün yeni dönemin açılışında BIST 100 endeksi, 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak bin 199 puana çıktı. Eğer endekslerden sıfır atılmamış olsaydı; BIST 100 Endeksi, 755 puanlık artışla güne 119 bin 957 puandan başlamış olacaktı. Yeni durumu yükselişle karşılayan endeks gün sonu kapanışı da bin 196 puandan gerçekleşti. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 100 binler ile ifade edilen borsa endekslerinde dün BIST 30 ve BIST 100 endeksleri dahil TL olarak hesaplanmakta olan fiyat ve getiri cinsi 123 adet endeksten iki sıfır atıldı.

PAHALI ALGISI VARDI

Uzmanlar, BIST 100 endeksinin 100 bin seviyelerinin üzerinde bulunmasının, hem kullanım zorluğuna hem de psikolojik olarak “pahalı” algısına neden olduğunu belirterek, atılan bu adımın öncelikle sadeleşmeyi sağlayacağını söyledi. Analistler de endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

ŞİRKET DEĞERLERİ AYNI

Konuyla ilgili Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada da “Zor ifade edilen endeks değerlerinden sıfır atılarak daha sade bir gösterge ifadesine geçilecek. Şirketlerin değeri, fiyatı, arkasındaki güç ve emek değişmeyecek” ifadeleri kullanıldı. Yeni dönemde faftanın ve günün ilk açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,63 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken ilk saatlerin en fazla kazandıranı da yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

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YÜKSELİŞ VADELİ PİYASAYA YARADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat da dün güne yükselişle başladı. Gün içinde ise kontratların yaklaşık yüzde 0,1 artışla 1.357,75 seviyesinde dengelendiği gözlendi. Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.355,25, en yüksek 1.375,00 puanı görmesinin ardından günü de yükselişle tamamladı.

23 YIL SONRA SADELEŞTİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borsadan iki sıfır atılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, “Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç. 23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz” dedi. Bakan Albayrak ayrıca sektörel güven endekslerinin arttığına dikkati çekerek, “Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak” ifadelerini kullandı.

BU HAFTA GÜNDEM YOĞUN

Bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020’nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed’in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD’de ve cuma günü Avro bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.