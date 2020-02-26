Endonezya'da turizmi koronavirüs vurdu!

Endonezya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle turizmde 500 milyon dolar zarar gördüğü bildirildi.

Pandjaitan, hükümetin yaşanan salgında sektördeki kayıpları azaltmak için turizm paketleri oluşturduğunu kaydetti.

YILDA 2 MİLYON ÇİNLİ TURİST GELİYORDU

Her yıl yaklaşık 173 milyon Çinli turistin dünyayı gezerek küresel turizm endüstrisine 270 milyar dolar gelir sağladığını vurgulayan Pandjaitan, Endonezya’ya da yılda sadece 2 milyon Çinli turistin geldiği bilgisini paylaştı.

HİÇ VAKA TESPİT EDİLMEDİ

Bu arada, 100’den fazla görülen şüpheli vakada test sonuçlarının negatif çıktığı Endonezya’da, şu ana kadar Kovid-19 tespit edilmedi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat’ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

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