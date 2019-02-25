Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez BORON satışlarına yetişemiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık" dedi. Dönmez, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin de, "Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Enerji Bakanı Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.
Enerji Bakanı Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Fatih gemisiyle ile Akdeniz'de yürüttüğü sondaj çalışmalarında hedefe yaklaştığını belirterek, "Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık" dedi.

Dönmez, 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında moderatörlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin enerjide son 16 yılda büyük bir ilerleme kaydettiğine işaret eden Dönmez, elektrikte iletim, dağıtım ve üretim olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım gerçekleştiğini ifade etti.

Bakan Dönmez, bu yatırımların kamu ile birlikte yerli ve yabancı ayrımı olmadan özel sektör tarafından yapıldığını söyledi.

Doğal gazda ise dağıtım, depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yüzer LNG santralleriyle Türkiye'nin günlük sisteme gaz verme kapasitesinin ciddi oranda arttığına dikkati çeken Dönmez, bu kapasitenin şu anda 300 milyon metreküpün üzerinde olduğunu aktardı.

Dönmez, Türkiye'nin geçen haftalarda kırdığı 245 milyon metreküplük doğal gaz tüketim rekorunu anımsatarak, "Bizim o gün sisteme 60 milyon metreküp daha gaz verebilecek kapasitemiz vardı ama tabi ki, kapasitenin olması gazın verimsiz bir şekilde kullanılması anlamına gelmiyor. Enerji verimliliği, aslında çok kimsenin bilmediği yeni bir arz kaynağı." diye konuştu.

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Tüm bu çalışmaların Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında üç sac ayağından "arz güvenliği" kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Dönmez, bir diğer sac ayağının ise "yerlileştirme" olduğunu hatırlattı.

  • Dönmez, Türkiye'nin yerli kömürde 19-20 milyar rezervi olduğunu belirterek, "Taş kömüründe bir miktar ithalatımız söz konusu. Bunun için 3-4 milyar dolarlık bir harcama yapıyoruz. Zonguldak'ta 1,5 milyar tonluk taş kömürü rezervi var, ama üretim yıllık 1,5 milyon ton seviyesinde. Burada üretim artışı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"İkinci sondaj gemisi tersanede"

Yerlileştirme kapsamında Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına hız verdiğini anlatan Dönmez, arama çalışmaları için ciddi bir kaynak ayırdıklarını ve son dönemde özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.

Bu bölgede son 5-6 yıldır sismik araştırmalara devam ettiklerini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Oradaki binlerce veriyi tek tek analiz ediyoruz ki, potansiyeli olan bölgeleri belirleyelim. İlk sondajımızı Antalya açıklarında başlattık. Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı, yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. Bu çalışmaları kendi platformumuz ve personelimizle yapıyoruz, dışarıdan bu hizmeti alsaydık, iki katı maliyetle yüz yüze kalacaktık. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz. Bir muhalefet milletvekilinin eleştirel bir yaklaşımı olmuştu. Burada ülke kaynaklarını arıyoruz, politik bir yönü de yok. O söylem adeta bizim orada bulunmamızı istemeyen ülkelerin söylemiyle de örtüşmüş oldu. Takdir edemiyorsanız, susmakta fayda var. İlkinde buluruz bulamayız, bilemeyiz. Herkes ilk kuyuda bulsaydı, petrol 10 dolar olurdu. Bu çalışmalar ayrıca, bölgedeki kaynakların adilane paylaşımı için de çok önemli."

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"YEKA ihaleleri devam edecek"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında da son 15 yılda sessiz bir devrim yaşadığını, yenilenebilir enerji kaynakların kapasitelerinin önemli derecede arttığına işaret etti.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de üretilerek yerlileştirme sağlanması için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinin gerçekleştiğini ifade eden Dönmez, "Aynı zamanda bu kaynakları Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında destekliyoruz. YEKA ihaleleri de devam edecek, diğer model de devam edecek." diye konuştu.

Dönmez, çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyen vatandaşlar için aylık mahsuplaşmayla ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını ve kendi elektrik ihtiyaçlarını tamamen karşılamak isteyen sanayi kuruluşları için de lisanssız güneş enerjisindeki bir megavatlık kapasite sınırında bir esnekliğe gidebileceklerini bildirdi.

Ayrıca köylerden de doğal gaz talebi geldiğini vurgulayan Dönmez, köylerdeki hayvansal atıkları kullanacak bir mini biyogaz reaktörü geliştirdiklerini ve böylece atıkların hem yakıt hem de gübre olarak kullanılabileceğini dile getirdi.

"BORON talebine yetişemiyoruz"

Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eti Maden Genel Müdürlüğü tarafından üretilen BORON temizlik ürününün satışlarına da değinerek, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık. Ürün çeşitliliği için çalışıyoruz. Bulaşık temizliği için de talep geldi, bu konuya da bakacağız. İç talebi karşıladıktan sonra ihracat imkanlarını değerlendireceğiz." dedi.

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Ayrıca bor katkılı gübre üretimi için de üç ayrı gübre üzerinde çalıştıklarını kaydeden Dönmez, mart ayı içinde ilk pilot ürünü geliştireceklerini ve Eti Maden'in bordan uç ürün üretimiyle ilgili bir takım stratejik ortaklıklara gideceğini söyledi.

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Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak
FOTOĞRAF 12
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığına işaret ederek, Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. dedi.
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Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.
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Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan trene İstanbul'dan uçakla geldiği Erzurum'da binen Bakan Ersoy, Erzurum ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasında yolculuk yaparak, kar yağışı nedeniyle adeta gelinliğini giyen manzarayı izledi.
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Ersoy, Doğu Ekspresi Türkiye'mizin sahip olduğu turizm potansiyelinin kendi kendine ortaya çıkmasında en büyük başarıdır. Çünkü Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı yapılmış bir ekspres değil ama doğunun turizm açısından cazibelerinin zaman içerisinde keşfedilmesini, özellikle sosyal medya sayesinde keşfedilmesini ve amacının dışında bir turizm treni olmasını sağladı. dedi.
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Doğu Ekspresi'nin biletlerinin yok sattığını ve karaborsaya düştüğünü ifade eden Ersoy, trenin aylar öncesinden dolduğunu söyledi.
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Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile konuşarak bu güzergahta alternatif bir turizm treni oluşturma konusunda çalışma yapacağını ve alternatif tren koyacağını bildirerek, şunları ifade etti:
Title
Doğu Ekspresi'nin amacı turizm olmadığı için süspanse edilen bir ekspres. Süspanse ediyorsunuz ama sonuçta bazı fırsatçılar alıyor bunu ve karaborsada satıyor. Yani en azından biz süspanse edilmemiş bir turizm trenini hayata geçirirsek değerine de olsa maliyeti ne ise o maliyette satılabilir.
Title
Turizmciye bir alternatif daha yaratıp kapasiteyi artırmış oluruz diye düşünüyorum. Bu teknik bir konu, hesap kitap konusu. Çalışıp muhtemelen kısa bir sürede ikinci bir treni farklı bir güzergahla hizmete alabileceğiz, diye düşünüyorum. Kısa sürede netleşir.
Title
Doğu Ekspresi'nin asıl amacının turizm olmadığını ifade eden Ersoy, trenin asıl amacının karlı havada ulaşımın aksamadan yürümesini sağlamak olduğunu söyledi.
Title
Ersoy, Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok fazla güzellikleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti: Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler.
Title
Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. Çünkü turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur. O zaman Doğu'ya daha fazla faydası olmuş diye düşünüyorum.
Title
Türkiye'de, hava yolu ulaşımı yanında trenle yolculuğun turizme etkisinin olması gerektiğini aktaran Ersoy, Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çok da beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülüze edip hayata geçirmemiz lazım ve yapacağız da. diye konuştu.
Turistler 'Doğu Ekspresi' keyfini 'turizm treni'nde yaşayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladığını ifade ederek, "Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım" dedi.


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