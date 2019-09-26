Ekonomi Enerji Bakanı Dönmez Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji Bakanı Dönmez: Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok

Enerji Bakanı Dönmez, İstanbul depremine ilişkin, "Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğalgaz tarafında devam ediyor. Merkez üssüne yakın 22 trafo merkezimiz devre dışı kalmıştı. 18'i an itibarıyla devreye alındı, 4'ü de çok kısa sürede devreye alınacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Enerji Bakanı Dönmez, İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enerji Bakanı Dönmez, İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorunumuz yok. Arz hem elektrik hem doğal gaz tarafında devam ediyor." dedi.

Rönesans Holding'in düzenlediği Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'nde İstanbul depremi hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dönmez, merkez üssüne yakın 22 trafo merkezinin devre dışı kaldığını, 18 tanesinin an itibarıyla devreye alındığını, 4'ünün de çok kısa sürede devreye alınacağını söyledi.

Enerji altyapı ve üst yapılarında herhangi bir sorununun olmadığını, arzın hem elektrik hem doğal gaz tarafında devam ettiğini belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğal gazda İGDAŞ'tan aldığımız bilgiler doğrultusunda herhangi bir dağıtım şebekesinde bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz Marmara Ereğlisi'nde büyük bir LNG terminalimiz var. Projemizde herhangi bir sıkıntı yok. Ambarlı'da Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ait doğal gaz çevrim santralleri vardı. Onlarda ilk etapta sensörler devreye girdiği için işletme durdurulmuştu. Şu an itibari ile orada herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ben 1999 büyük Marmara depreminde İGDAŞ'da yöneticiydim ve kriz merkezinin başındaydım. O günkü deprem şartlarını, koşullarını yakinen hisseden birisi olarak o tarihten sonra özellikle enerji alt yapılarında depreme karşı tedbirleri, güvenlik önlemlerini arttırıcı çalışma yerine getirildi. Bunların içerisinde otomatik gaz kesici vanalar söz konusu."

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