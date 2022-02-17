Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez elektrikte tarife değişikleri için tarih verdi

Kriterlere uyan 4 milyon hane için iki defa ödenmek için 450 ila 1150 liralık destek sağlayacağız. <br>

\"Gelen faturalar elbette yüksek. Türkiye en uygun tarifeli elektrik ve doğal gaz veren ülkelerin başında gelmektedir. 165 milyar liralık sübvansiyon yaptık. Yılbaşı itibarıyla tarifelerdeki düzenlemeye rağmen, haneleri desteklemeye devam ediyoruz.

Doğal gazda da 100 mt3 lük tüketime bu rakam Macaristan'da 30 euro.,Yunanistan'da 100 euro, İtalya'da 156 euro... Ülkemiz asgari ücrette yüzde 5.6 ile yine ilk sıralarda yer almaktadır.

\"298 olan santral sayısını 1808'e yükselttik. Toplam elektrik üretimimizi 4 kat artırdık. Son dönemde enerji fiyatları elbette yükselmiştir. Oldukça yükselmiştir. Sadece bize ait değil, bize mahsus değil. Kömür fiyatları 5 kat, petrol fiyatları 10 kat artmıştır. Bu fiyat artışları günlük hayata yansımıştır.

ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME YOLDA<br><br>Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, \"Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek.\" diye konuştu

BAE dönüşü sıcağı sıcağına bugünkü kabine toplantısına da başkanlık eden Erdoğan, yeni bir düzenleme daha yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, elektrik faturalarında yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin detayları duyurdu. Erdoğan yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini vurgulayarak, "Konutlarda aylık 200 kilovat üzerinden bakıldığında Türkiye 34 ülke arasında en uygun fiyatla elektrik veren üçüncü ülke konumundadır. Gelen faturalar elbette yüksek. Öncelikle 210 kilovat saate kadarki düşük tarife rakamları, ilgili kurumlar tarafından vatandaşlarımız tarafından yeniden değerlendirilecek." diye konuştu. Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahipleri için sağlanacak enerji desteği başvurularının bu hafta başlayacağını belirtti. Peki yeni düzenlemeyle elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturalarında indirim olacak mı? İşte detaylar...

