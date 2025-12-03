Enerji verimli üretime talep artıyor

Türkiye’de artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik baskısı, KOBİ’leri üretim süreçlerini yeniden gözden geçirmeye yöneltiyor. Özellikle son iki yılda enerji verimli üretim teknolojilerine yönelik talep belirgin şekilde yükseldi. Hem verimliliği artıran hem de karbon ayak izini düşüren çözümler, işletmelerin rekabet gücünü doğrudan etkilediği için hızla yaygınlaşıyor. Uluslararası piyasalarda tedarik zinciri kriterlerinin sıkılaşması da KOBİ’lerin enerji performansını iyileştirmesini zaruri hale getiriyor. İmalattan gıdaya, tekstilden makine üretimine kadar her sektörde işletmeler, düşük tüketimli ekipmanlar ve akıllı enerji yönetim sistemleriyle maliyetlerini kontrol altına almaya çalışıyor.

DÜŞÜK TÜKETİMLİ MAKİNELERE YOĞUN İLGİ

Son dönemde en büyük talep artışı, düşük enerji tüketen üretim hatlarında yaşanıyor. KOBİ’ler, geleneksel makinelerini inverter sistemli, enerji sınıfı yüksek yeni ekipmanlarla değiştirerek elektrik kullanımını yüzde 20–40 arasında azaltmayı hedefliyor. Özellikle baskı, paketleme, plastik işleme ve tekstil sektörlerinde bu dönüşüm daha hızlı ilerliyor. Uzmanlara göre, ekipman modernizasyonu yapan işletmelerin rekabet gücü kısa sürede artarken, yatırım geri dönüş süresi de düşen enerji faturaları sayesinde hızla kısalıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ KOBİ’LERİN YENİ STANDART ÇÖZÜMÜ

Enerji verimli üretime geçişte en güçlü eğilimlerden biri de çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinin hızla yaygınlaşması. Yatırım maliyetlerinin düşmesi ve finansman modellerinin çeşitlenmesi, KOBİ’lerin kendi elektriğini üretmesini kolaylaştırıyor. GES kurulumlarının özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yoğunlaştığı görülüyor. Kendi enerjisini üreten işletmeler, hem elektrik maliyetlerinde yüzde 60’a varan tasarruf sağlıyor hem de karbon emisyonu açısından çok daha avantajlı hale geliyor.

YEŞİL ÜRETİM OLMAZSA OLMAZ

Enerji verimli üretime yönelik artan talep, sadece ekonomik gerekçelere dayanmıyor. 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen sınırda karbon düzenlemeleri, özellikle ihracat yapan KOBİ'lerin uyum sürecini hızlandırıyor. Finans dünyasının da yeşil dönüşümü destekleyen projelere öncelik vermesiyle birlikte, enerji verimliliği artık işletmeler için bir tercih değil, zorunlu bir rekabet stratejisine dönüşmüş durumda.












