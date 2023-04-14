Enerjide hedef tam bağımsızlık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı için Doğru Adımlar’ başlığıyla duyurduğu, AK Parti seçim beyannamesinde ekonomi alanında birbirinden önemli 18 başlığa yer verildi. Enerji ve Madencilik başlığı altında sıralanan hedeflerde Türkiye’nin enerjide tam bağımsızlığa ulaşması için yenilenebilir kaynaklardan madenciliğe, doğal gazdan elektrik altyapısına kadar birçok alanda atılacak adımlar açıklandı. Bu hedeflerin arka arkaya gerçekleştirilmesiyle birlikte, 2021 yılında yüzde 71 olan birincil enerjide dışa bağımlılık oranının, 2028 yılında yüzde 56’ya, 2053 yılında ise yüzde 13 seviyesine indirilmesi planlanıyor. Enerji alanında dışa bağımlılığı azaltarak cari açık sorununa kalıcı çözüm üretme politikalarına gelecek dönemde de güçlü bir destek verilecek olması dikkat çekiyor

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KURULU GÜÇTE İLK 10’A GÖZ KIRPIYORUZ

Türkiye Yüzyılı’nda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üst düzeyde değerlendirilmesi, yeşil dönüşüm, enerji ve madencilik sektörünün merkeze konması, enerji verimliliği ve enerjinin depolanmasına dair imkanların artırılması hedefleniyor. Ayrıca, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde kullanarak kaynak çeşitliliğine katkı sağlayan, çevresel etkileri en aza indiren politikaların, önümüzdeki dönemde de hızla geliştirilmesi için adımlar atılacak. Kararlı enerji politikası sayesinde kaynak çeşitliliğini hızla geliştiren Türkiye’nin dünyada 12’nci sırada olduğu elektrik kurulu gücünde, ilk 10 ülke arasına girmesi öngörülüyor. Elektrik kurulu gücünün 2028 yılında 135 gigavatın üzerine çıkarılması hedefleniyor. 2022 yılında kurulu güç içinde yüzde 54,3 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı da 2028 yılına kadar yüzde 60’ın üzerine çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu seçim beyannamesinin içerisinde enerjinin birçok unsuruna detaylıca yer verildi. Bu unsurlardan en önemlisi ise hiç şüphesiz, Türkiye’nin 710 milyar metreküplük keşifle bu ay içerisinde vatandaşına ulaştıracağı Karadeniz gazı ve gelecekteki keşif çalışmaları olarak öne çıkıyor.

YENİ KEŞİFLERİN YÜZYILI OLACAK

Karadeniz gazının vatandaşa ulaştırılmasının yanı sıra, yeni keşiflere de imza atılması hedefleniyor. Ayrıca, Karadeniz doğal gazından yerli üre gübresini de üretmeye başlayacak olan Türkiye, gübrede dışa bağımlılığını azaltacak. Türkiye’nin, kaynak ülkelerden gelecek doğal gazın hem fiziki teslimatının yapılacağı hem de ticarete konu edileceği, bir enerji ticaret merkezi tesis edilecek.

YEŞİL ENERJİ YOLCULUĞUMUZ SÜRÜYOR

Türkiye’de yenilenebilir kaynakların önümüzdeki dönemde de ana gündem maddelerinden olması bekleniyor. Kısa vadede güneş enerjisi kurulu gücünün 27 gigavata, rüzgâr enerjisi kurulu gücünün ise 16 gigavata ulaştırılması planlanıyor. Bu sayede, 2022 yılında elektrik üretiminde yüzde 42,2 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, 2028 yılında yüzde 50 seviyelerine çıkacak. Yine hidrojen teknolojilerinde ve ekonomisinde öncü bir ülke olma hedefiyle yola çıkan Türkiye, elektrolizör kapasitesini; 2028 yılında 1,5 gigavata, 2035’te 5 gigavata, 2053 yılında 70 gigavata ulaştıracak. 2053’e kadar elektrik ve ısı üretiminde 2017 yılına göre emisyon yüzde 71 azaltılacak.

Akkuyu başlangıçtı yeni santraller yolda

Türkiye nükleer enerjiye ilk adımını Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile atmıştı. Bu yıl içerisinde ilk reaktörün devreye gireceği Akkuyu Nükleer Güç Santrali, enerji altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Akkuyu NGS’nin tam kapasiteyle devreye alınmasının yanında önümüzdeki dönemde ilave nükleer santraller kurulmasına yönelik çalışmalar da devam edecek.

Madencilik süreçleri cazip hale geliyor

Seçim beyannamesinde yer alan enerji ve madencilik başlığının bir diğer unsuru olan madencilikte de önemli adımlar sıralanıyor. Balıkesir Bandırma’da bulunan yıllık 800 ton kapasiteli tesis tamamlanacak. Eskişehir Kırka’da yıllık 600 ton, Balıkesir Bandırma’da ise yıllık 100 ton kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisleri hizmete sunulacak. Eskişehir Beylikova’da keşfedilen 694 milyon ton nadir toprak elementinin ekonomiye kazandırılması için yıllık bin 200 ton cevher işleyecek pilot üretim tesisi kurulacak.

Petrolde üretim atağı başladı

Gabar ve Çukurova’da gerçekleştirilen keşif ile günlük ham petrol üretimi 100 bin varilin üzerine çıkarılacak. Daha önce terör nedeniyle arama yapılamayan sahalarda petrol ve doğal gaz aramaya devam edilecek. Doğal gaz depolama kapasitesini artırmaya yönelik olarak, Silivri ve Tuz Gölü yer altı doğal gaz depolama tesislerinin kapasiteleri iki yıl içerisinde 10 milyar metreküpe çıkarılacak. Tesislerdeki geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon metreküpe ulaştırılacak. TANAP doğal gaz boru hattının kapasitesi iki katına çıkarılacak.







