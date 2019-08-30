Ekonomi Enerjide tasarruf sağlayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide tasarruf sağlayacak

Enerjisa Enerji ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin Ankara’daki TOBB ETÜ Hastanesi arasında enerji tasarrufuna yönelik anlaşma imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Erdem( Solda) Mahmut Kutlucan (Sağda)
Ziya Erdem( Solda) Mahmut Kutlucan (Sağda)

Enerjisa’dan yapılan açıklamada, imzalanan anlaşma uyarınca hastanenin Enerjisa Enerji'nin Enerji Performans Modeli’nden yararlanacağı belirtildi. İmzalanan anlaşmayla hastanenin yılda ortalama 677 bin kilovatsaat elektrik ve 207 bin liralık tasarruf sağlayacağı vurgulandı. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Ziya Erdem, konuyla ilgili değerlendirmesinde enerji sektöründeki müşteri ihtiyaçlarının diğer sektörlerde de olduğu gibi hızlı bir değişim içerisinde olduğunu vurguladı.

  • TOBB ETÜ Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kutlucan ise anlaşma çerçevesinde hastanenin enerji maliyetlerinin düşeceğini belirterek, "Daha yüksek performanslı aydınlatma ile enerji verimliliği elde edilecek olması da değerli bir ekonomik katkı olacak" dedi.

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