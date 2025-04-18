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Enerjide teknoloji destekli dönüşüm

Enerjide teknoloji destekli dönüşüm

04:0018/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Murat Pınar
Murat Pınar

Enerjisa Enerji, Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etme vizyonu doğrultusunda, 3 ana faaliyet alanının işleyiş mekanizmalarını ve uzun vadeli büyüme potansiyelini Yatırımcı ve Analist Günü'nde katılımcılarla paylaştı. Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler ve Üst Yönetici (CEO) Murat Pınar, küresel enerji dönüşümünde Türkiye’nin rolüne dikkat çekti. Pınar, enerji sektörünün, küresel dönüşümünün merkezinde yer aldığını ve sektördeki yapısal değişimin dijitalleşme, altyapı modernizasyonu ve regülasyonlara uyum ekseninde yeniden tanımlandığına dikkati çekti. Etkinlikteki bir diğer konuşmacı Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich ise, şirketin finansal istikrarı ve sürdürülebilir stratejisiyle yatırımcılara uzun vadeli değer sunduğunu belirtti.


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