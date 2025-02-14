Enerjide yabancı yatırımcı rüzgarı

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, geçtiğimiz yıl rüzgar enerjisi kurulu gücüne 1.300 megavatlık ekleme yapıldığını belirtti. Ocakta gerçekleştirilen ve 5 ayrı bölge için toplam 1.200 megavat kapasiteye sahip YEKA yarışmalarındaki yabancı yatırımlara değinen Erden, özellikle 2010-2015 yıllarında Türkiye'ye her yıl 15-20 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğini ifade etti. Erden, yabancı yatırımların yeniden artmaya başladığına dikkati çekerek, ilk kez Çinli bir yatırımcının da ihalelerde aktif rol aldığını, Körfez kökenli bir fonla bağlantılı bir ortak girişim grubunun da Türkiye'de yatırım yapmaya devam etmek istediğini kaydetti.





YENİ YEKA SAHALARININ DUYURUSU ÖNE ÇEKİLEBİLİR

TÜREB’in pazar günü Ankara'da gerçekleştireceği Genel Kurul öncesinde İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın, ocaktan bu yana yeni YEKA sahaları üzerinde çalıştığını belirtti. Yeni YEKA sahalarının duyuru takvimi öne çekilebileceğini söyleyen Erden, sürecin hızlanması için Bakanlık ile istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini, her yıl YEKA projeleri açıklanırken bir sonraki yılın planının da duyurulmasını talep ettiklerini dile getirdi. Erden, “Sahaların nerede olduğu belli. Kapasiteleri ve daha sonra nasıl taksim edileceğini çalışıyorlar. İhalelerin proje sahalarına ilişkin ön bilgiler ekim, kasım aylarını beklemeden nisan-haziran döneminde verilecek. Bu, yabancı yatırımcı için gerçekten önemli bir konu” diye konuştu.





ENERJİNİN %42’Sİ YENİLENEBİLİRDEN

Rüzgar enerjisi sektöründe geçtiğimiz yılı da değerlendiren İbrahim Erden, yavaş geçen 2023’ün ardından 2024’ü başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını dile getirdi. Erden, toplam rüzgar kurulu gücünün 13 bin 792 megavata yükseldiğini ifade etti. Rüzgar enerjisindeki potansiyele de değinen İbrahim Erden, “Karada 120 bin megavat, denizde ise 75 bin megavatlık rüzgar enerjisi potansiyelimiz var. Rüzgar enerjisinde yılda 5 bin megavat 10 yıl sonunda ise 50 bin megavat kapasite kurulumu hedefliyoruz” dedi. Türkiye'nin enerji havuzu içerisinde rüzgar enerjisinin payını yüzde 10’dan yüzde 11,5’e yükselttiklerini dile getiren İbrahim Erden, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 42’sinin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını belirtti.





WINDEUROPE’A ADAYIZ

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, rüzgar enerjisi sektörünün en önemli hedeflerinden birinin, Türkiye'nin 2026 yılı için aday olduğu ve 11 şehir arasında ikinci sırada yer aldığı WindEurope etkinliğine ev sahipliği yapmak olduğunu bildirdi. WindEurope tarafından düzenlenen üç büyük etkinlik bulunduğunu aktaran Erden, "Bunlardan en büyüğü yıllık düzenlenen WindEurope Annual Event. Bunun dışında iki etkinlik daha var. Bunlardan biri Technology Workshop. Avrupa'da rüzgar mühendisliği alanındaki bilgi birikiminin bir araya geldiği ve her yıl 1000-1500 uzmanın gelişmeleri tartıştığı bir etkinlik. Bu etkinliği de Türkiye'ye 19 -20 Haziran'da burada olacak şekilde taşıdık. Bundan sonraki etkinlik olan 2028 WindEurope Annual Event'i Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.



