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Enerjide yeşil dönüşüm sürüyor

Enerjide yeşil dönüşüm sürüyor

04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Türkiye'nin enerjide kurulu gücünün 117 bin megavatı aştığını ve bunun içinde güneşin yüzde 17,8, rüzgarın ise yüzde 11,2 pay aldığını belirtti. Akbay, yenilenebilir enerjideki artışın enerji ithalatına bağımlılığı azalttığını ifade etti. Depolama teknolojilerinin devreye girmesiyle kesintili üretimin dengeleneceğini vurgulayan Akbay, yerli ekipman kullanımına da öncelik verdiklerini söyledi.


135 BİN HANEYE TEMİZ ENERJİ

Eksim Enerji’nin Şanlıurfa-Viranşehir’de 191,4 megavat kapasiteli GES projesiyle 135 bin haneye temiz enerji sağlayacağını belirten Akbay, 2029’a kadar 2 bin 200 megavatın üzerinde kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Sakarya-Geyve’de 150 megavatlık kapasiteye ulaşıldığını, 2025’e kadar Karaman, Yozgat ve Silivri gibi bölgelerde toplam 176 megavat ek kapasite devreye alınacağını bildiren Akbay ayrıca, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de 56 megavatlık yatırımla rüzgar santrallerini daha da güçlendireceklerini dile getirdi.


#Ekonomi
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