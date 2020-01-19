Enerjimiz boşa gitmesin

Türkiye’nin enerji kurulu gücü 2019 sonu itibariyle 91 bin 300 MW oldu. Bu kurulu gücün yüzde 62’si yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Geçen yıl devreye alınan 3.660 MW’lık ilave kurulu gücün yüzde 75’i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu. Son yıllarda yerli kaynaklarla enerji üretimini arttıran Türkiye’nin dikkat etmesi gereken çok önemli bir konu ise enerji tasarrufu olarak dikkat çekiyor.

VERİMLİLİK İÇİN EYLEM PLANI

2017’de yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda bina ve hizmetler, sanayi ve teknoloji, ulaştırma, enerji, tarım ve tüm sektörleri ilgilendiren yatay konularda 55 eylem planı açıklandı. Kamu-özel önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 10 milyar dolar yatırımın karşılığında, takip eden 10 yıl içerisinde 30 milyar dolar yani bu yatırımın üç katını geri kazanmayı planlıyor.

450 MİLYON LİRA AZ ÖDENDİ

Şimdiye kadar yapılan verimlilikle ilgili yatırımların meyvesini vermeye başladığına dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2009’dan bu yana 229 VAP projesine 25 milyon TL’lik destek ödemesi yaptık. Toplam yatırım tutarı 104 milyon TL olan bu projelerden yıllık 89 milyon TL tasarruf sağladık. Bu tasarruf olmasaydı 600 milyon metre küp daha fazla doğal gaz ithal edecektik” dedi. Dönmez, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreni'nde bu konunun önemine dikkat çeken Enerji Bakanı Dönmez, geçen yıl sabit tarifede kalmak yerine elektriğini ikili anlaşmalarla satın alan sanayicilerin yaklaşık 450 milyon lira daha az fatura ödediğini açıkladı.

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SANAYİCİ DAHA AZ ÖDEDİ

Dönmez, geçen yıl tarifede kalmak yerine piyasadan ikili anlaşmalarla elektrik alan sanayicilerin yaklaşık 400-450 milyon lira daha az ödediğine de ifade etti. Dönmez, “2017-2018'de enerji verimliliğine 1,3 milyar dolarlık yatırım yaptık. Karşılığında 900 bin petrol eşdeğeri, yani 309 milyon dolara karşılık gelen tasarruf sağladık” diye konuştu. Dönmez, Türkiye'de tüketilen enerjinin üçte birinin sanayide gerçekleştiğini ve bu kapsamda sanayide yapılacak verimlilik çalışmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

Tüketimi arttıkça verim önem kazanıyor

Fotoğraf: Arşiv

Ödül töreninde konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Enerji Verimliliği ödülleri ile toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Bahçıvan, “Türkiye'nin enerji tüketimi arttıkça enerji verimliliği her zamankinden daha fazla değer kazanıyor. Enerji verimliliği yatırımları sermaye gerektiriyor. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor. Bu desteklerin sanayimiz için cazip hale getirilmesinin, enerji verimliliği hedeflerine ulaşmasına büyük faydası olacaktır. Türkiye'de uygulanan teşvikler de belli bir düzeyde sanayiciye destek oluyor” dedi.

Tasarruf guruları ödüllerini aldı

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu. Büyük Ölçekli Enerji Verimliliği Projelerinden, birincilik ödülü Tüpraş’ın İzmir Rafinerisine, ikincilik ödülü ise Besler Gıda’ya verildi. Üçüncülük ödülüne Tofaş layık görülürken, dördüncülük ödülü Türkiye Şişecam’ın oldu. Jüri Özel Ödülü ise Organik Kimya’ya verildi.