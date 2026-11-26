Türkiye Yüzyılı Zirveleri'nin 11'incisi olarak düzenlenen "Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi", İstanbul Finans Merkezi VakıfBank Salonu'nda sektör temsilcilerini, enerji uzmanlarını ve üst düzey yöneticileri bir araya getirdi. Programda soruları yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminden Türkiye'nin 2040 yılı enerji hedeflerine, ulaştırmada elektrikli araç dönüşümünden yerli üretime kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

KARADENİZ GAZINDA ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKACAK

Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci faza geçileceğini açıklayan Bakan Bayraktar, yıl sonuna işaret ederek üretimin iki katına çıkacağını belirtti. Bayraktar, "Şimdi Karadeniz gazında ikinci faza geçiyoruz. İnşallah önümüzdeki ay sonunda yani yıl bitmeden biz gazı Sakarya Gaz Sahası'nda, Karadeniz'de yakacağız. Dolayısıyla üretimimiz iki katına çıkacak. 4 milyon haneye bu doğal gaz yetiyordu. Şimdi 8 milyona yetecek." ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK PETROL TALEBİNDE YARIM MİLYON VARİLLİK AZALMA HEDEFİ

Türkiye'nin günlük 1 milyon varil olan ham petrol ihtiyacının 1,2 milyon varile yükselmesinin öngörüldüğünü belirten Bayraktar, hazırlanan modelle bu miktarın 718 bin varile düşürülmesinin mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin fosil yakıt tüketimini ve emisyonlarını azaltmaya yönelik hedeflerine değinen Bakan Bayraktar, 2040 yılında günlük petrol talebinin öngörülen seviyenin yaklaşık yarım milyon varil altına çekilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

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DOĞAL GAZ TÜKETİMİ BUGÜNKÜ SEVİYELERDE TUTULACAK

Türkiye'nin doğal gaz tüketimine ilişkin projeksiyonları da paylaşan Bayraktar, yıllık 77 milyar metreküp olarak öngörülen tüketimin 57 milyar metreküpe düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Doğal gaz tüketiminin bugünkü seviyelerinde tutulmasının amaçlandığını vurgulayan Bayraktar, bu hedeflere ulaşabilmek için ulaştırma sektöründe büyük bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

2040 HEDEFİ: EN AZ 20 MİLYON HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇ

Ulaştırmada elektrikleşmenin önemine dikkati çeken Bakan Bayraktar, 2040 yılına gelindiğinde Türkiye'de 17 ila 20 milyon elektrikli aracın yollarda olması gerektiğini ifade etti. Türkiye'deki toplam araç sayısının söz konusu yılda 41 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Bayraktar, bunların en az 20 milyonunun hibrit ve elektrikli araçlardan oluşması gerektiğini söyledi.

YERLİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİMİNDE TOGG VURGUSU

Yerli üretimin önemine de değinen Bayraktar, rüzgâr türbinlerinin üretiminde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek elektrikli araçların da Türkiye'de üretilmesi gerektiğini vurguladı. Togg'un üretiminin yarım milyon veya daha yüksek seviyelere ulaşması ve Türkiye'deki diğer araç platformlarının elektrikli araçlara dönüşmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, hazırlanan programda özellikle ulaştırmanın elektrikleşmesinin önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.