Enerjisa Enerji deprem bölgesine omuz verdi

Platformun ilk somut çıktısı olarak ortaya çıkan Türkiye Verim Araştırması’nın sonuçları kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Enerjisa Enerji’nin, Türkiye’deki verimlilik sorununa yönelik olarak geliştirdiği ilk somut çözüm projesi için UNDP Türkiye, İhtiyaç Haritası, Adana Ticaret Odası ve Gaziantep Ticaret Odası ile bir araya geliyor.

RRDC MERKEZİNDEN 11 ŞEHRE KATKI

Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi (RRDC) ismi ile hazırlanan proje sayesinde; deprem bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sivil toplumun yeniden yapılanması ve kalkınmasına katkı sağlanacak. Bölgedeki işletme ve kurumları hibe, çalışma alanı, eğitim, iş birliği ve uygun finansmana erişim gibi konularda destekleyecek olan merkezler, Adana ve Gaziantep’te kurularak depremden etkilenen 11 ilin tamamına katkı sağlayacak. Adana’da düzenlenen proje tanıtım toplantısında Enerjisa Enerji, UNDP Türkiye, Adana Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Odası, İdema ve INOGAR temsilcileri projenin detaylarını anlattı.

İSTİHDAM ARTIŞI İÇİN YOĞUN MESAİ

Tanıtım toplantısında konuşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, şunları söyledi: “Enerjisa Enerji olarak bu ülkenin geleceği için çalışıyor ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile kurduğumuz platform aracılığıyla Türkiye’nin ekonomik verimliliğine yönelik çözümler üretiyoruz. Bu merkezler sayesinde işletmelere destek olunarak tekrar ekonomiye katılımları sağlanacak ve istihdama da önemli bir katkı sunulmuş olacak.”

Yeniden yapılanma için buradayız

Yeni dönem stratejileri hakkında bilgi veren Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, bölgenin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk aldıklarını dile getirdi. Depremin ilk anından itibaren elektrik şebekesini ayakta tutarak burada olduklarını söyleyen Pınar, “Deprem sonrası da yeniden yapılanma için de buradayız ve hep var olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.







