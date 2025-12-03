Engelli istihdamına 9 ayda 3,9 milyar lira teşvik

"2025 Eylül ayında istihdam edilen 110 bin 833 engelli vatandaşımız için 50 bin 98 iş yeri teşvikten faydalandırıldı. 2025 Ocak-Eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira tutarında sigorta prim teşviki sağladık. 2025 Ocak-Ekim döneminde, en az yüzde 60 çalışma gücü kaybı olan 1222 malul erkek yetime muhtaçlık durumunda yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağladık"