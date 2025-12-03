Engelli istihdamına 9 ayda 3,9 milyar lira teşvik

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yıl ocak-eylül döneminde engelli istihdamı için işverenlere toplam 3 milyar 924 milyon 101 bin 265 lira sigorta prim teşviki sağlandığını bildirdi.
SGK'nin NSosyal hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlara yönelik hizmetlere ilişkin paylaşım yapıldı.
Engelli vatandaşların tedavisinde ihtiyaç duyulan muayene, ilaç, tıbbi malzeme bedellerinin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılandığı belirtilen paylaşımda, yüzde 40 ve üzerinde engelli vatandaşların tek hekim raporuyla diş tedavisi alabilmelerinin sağlandığı kaydedildi.
Engelli ve özel gereksinimi olan hastaların genel anestezi veya sedoaneljezi altında verilen diş tedavilerine destek olunduğu aktarılan paylaşımda, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama bedelleri ile işitme engeli olanlara işitme cihazı ve tıbbi zorunluluk halinde biyonik kulak (koklear implant) bedelinin SUT kapsamında karşılandığı ifade edildi.