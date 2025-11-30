Emeklilik hesabını değiştirecek düzenleme: SGK borçlanma bedeli katlanacak

Maliyetler yükselmeden başvuru yapılmalı

Bugün itibarıyla 4A (SSK) kapsamında bir günlük borçlanma tutarı 277,40 TL. Bu tutar aylık 8 bin 322 TL’ye, yıllık ise yaklaşık 100 bin TL’ye denk geliyor. Ancak yıl başında hem asgari ücret artışı hem de Meclis’te görüşülen torba yasa nedeniyle bu rakamların ciddi şekilde artması bekleniyor.





Yeni düzenleme ile günlük borçlanma oranının yüzde 32’den yüzde 45’e çıkarılması öngörülüyor. Uzmanlar bu yüzden borçlanma yapmak isteyen sigortalılara “gecikmeyin” çağrısı yapıyor.