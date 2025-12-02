Yüzlerce kişinin emekliği iptal edildi: SGK ödenen maaşları geri alacak

800 kişiden paraları geri alınacak

Yapılan incelemelerde, yüzde 40’ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.