Yüzlerce kişinin emekliği iptal edildi: SGK ödenen maaşları geri alacak

Sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen ‘Joker Çetesi’ çökertildi. SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye aldı. Aydın’da yaklaşık 800 kişinin haksız emekliliği iptal edilirken, ödenen maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Aydın merkezli 2 ilde, sağlıklı kişiler adına sahte engelli raporu düzenleyen “Joker Çetesi” çökertildi. Çete, sağlıklı kişilerin yerine “joker” adı verilen kişileri hastanelere sokarak usulsüz heyet raporu aldırıp emekli olmalarını sağlıyordu. 

Aydın ve Afyonkarahisar’da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

SGK tek tek inceledi

Bu kapsamda Aydın’da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.


SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

800 kişiden paraları geri alınacak

Yapılan incelemelerde, yüzde 40’ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

