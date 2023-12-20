Hafif ticari araba denildiğinde ilk akla gelen ve ülkemizde 'enişte arabası' olarak bilinen Fiat Doblo, elektrikli versiyonuyla görücüye çıktı.
E-Doblo olarak adlandırılan otomobil, geçmişten gelen mirası en iyi şekilde temsil ederek bir hafif ticari deneyimini elektrikli olarak sunmayı vaat veriyor.
İşte 2024 elektrikli Doblo'nun teknik özellikleri:
- 50 kWh LFP batarya 320 km menzil
- 136 HP motor, 135 km/saat azamî hız
- 100 kW DC şarj desteği
Yeni araçta 50 kWh net kapasiteye (54 kWh brüt) sahip LFP batarya dikkat çekiyor.
2024 E-Doblo, tek şarjla 280 kilometre yerine artık 320 kilometre menzil (WLTP) sunuyor.
100 kW güç ve 270 Nm torka sahip elektrik motoruyla gelen hafif ticari aracı 100 kW'a kadar hızlarda şarj etmek mümkün.
2023 versiyonu 1 milyon 354 bin 900 lira
İtalyan firma, elektrikli Doblo'nun 2023 versiyonunu geçen hafta Türkiye'de 1.354.900 lira başlangıç fiyatıyla (binek versiyonu 1.599.900 ₺) satışa sunmuştu.
Ocakta Avrupa'da satışı başlıyor
Ocak 2024'te satışın önce İtalya ve Avusturya'da başlaması, ardından Avrupa'nın geri kalanına yayılması bekleniyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.