Türkiye'de faaliyet gösteren otomotiv markalarının üst yöneticileri 2024 yılında otomotiv tarafında 'normalleşme' beklerken kampanya yarışlarının da daha da kızışacağını öngörüyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt, ''2023'te ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazar elde edilmiş olsa da 2024 yılında daha farklı bir tabloyla karşılaşacağımızı öngörüyoruz'' derken Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu ise "Otomotiv pazarının 2024'te yaklaşık yüzde 30 daralacağını düşünüyorum." diye konuştu.