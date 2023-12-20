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Ekonomi

Enişte arabası elektriklendi: 2024 model Fiat Doblo resmen duyuruldu

Fiat, iki ay önce ilk detayları paylaştıkları 2024 E-Doblo'yu resmen açıkladı. 320 kilometre menzile sahip elektrikli Doblo'nun 50 kWh net kapasiteye (54 kWh brüt) sahip LFP bataryası oldukça dikkat çekiyor. Gelin, 2024 elektrikli Fiat Doblo'nun özelliklerine yakından bakalım...

Seren Som
Seren Som
17:38 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2024 E-Doblo
2024 E-Doblo

Hafif ticari araba denildiğinde ilk akla gelen ve ülkemizde 'enişte arabası' olarak bilinen Fiat Doblo, elektrikli versiyonuyla görücüye çıktı.

E-Doblo olarak adlandırılan otomobil, geçmişten gelen mirası en iyi şekilde temsil ederek bir hafif ticari deneyimini elektrikli olarak sunmayı vaat veriyor.

İşte 2024 elektrikli Doblo'nun teknik özellikleri:

  • 50 kWh LFP batarya 320 km menzil
  • 136 HP motor, 135 km/saat azamî hız
  • 100 kW DC şarj desteği

Yeni araçta 50 kWh net kapasiteye (54 kWh brüt) sahip LFP batarya dikkat çekiyor.

2024 E-Doblo, tek şarjla 280 kilometre yerine artık 320 kilometre menzil (WLTP) sunuyor.

100 kW güç ve 270 Nm torka sahip elektrik motoruyla gelen hafif ticari aracı 100 kW'a kadar hızlarda şarj etmek mümkün.

2023 versiyonu 1 milyon 354 bin 900 lira

İtalyan firma, elektrikli Doblo'nun 2023 versiyonunu geçen hafta Türkiye'de 1.354.900 lira başlangıç fiyatıyla (binek versiyonu 1.599.900 ₺) satışa sunmuştu.

Ocakta Avrupa'da satışı başlıyor

Ocak 2024'te satışın önce İtalya ve Avusturya'da başlaması, ardından Avrupa'nın geri kalanına yayılması bekleniyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği bilinmiyor.



#Fiat
#Doblo
#2024
#Elektrikli Otomobil
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