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Ekonomi

Rusya'da 20 aydır üretim yapmayan Hyundai'den beklenen adım geldi: Tesisini satışa çıkaracak

Rusya’daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmayı beklediğini duyuran Hyundai'den bu plan doğrultusunda beklenen adım geldi. Rusya’daki faaliyetlerin 2022 yılının Mart ayından bu yana askıda tutan otomotiv devi üretim tesisini satışa çıkarıyor.

11:19 - 20/12/2023 Çarşamba
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Hyundai'den yapılan açıklamada, Rusya’daki faaliyetlerin 2022 yılının Mart ayından bu yana askıda tutulduğu hatırlatılarak, ülkedeki üretim tesisinin satılması yönünde karar alındığı duyuruldu.


"Şirket, bugün yönetim kurulu toplantısı düzenleyerek Rusya’daki Hyundai Motor Üretim (HMMR LLC) şirketindeki tüm hisselerini Art-Finance LLC'ye satma planını onayladı" ifadesi kullanılan açıklamada, Hyundai’nin, Art-Finance ile anlaşmanın son detayları üzerinde çalıştığı kaydedildi.


Reuters, daha önce Hyundai’nin, Rusya’daki üretim tesisini elden çıkarmak suretiyle zararlarını yaklaşık 219,2 milyon dolar azaltmasının beklendiğini duyurmuştu.




#Hyundai
#Rusya
#Üretim merkezi
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